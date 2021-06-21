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Статистика коронавируса: госпитализировали 375 человек, а выписали 677 пациентов

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коронавирус, Украина, пандемия, статистика
Фото: wowktv.com

Первую дозу прививки получили 3 715, вторую дозу – 675 человек.

В Украине по состоянию на 21 июня было зафиксировано 323 новых случая коронавируса, среди которых 15 детей.

Также за минувшие стуки:

  • госпитализировано – 375 человек;
  • умерли – 16;
  • выписаны из больниц – 677 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 14 098 (методом ПЦР – 8943, методом ИФА – 1147, исследований экспресс-тестами на антиген 4008).

По состоянию на 21 июня за сутки были вакцинированы от COVID-19 4 390 человек. Первую дозу прививки получили 3 715, вторую дозу – 675 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине привито 1 726 042 человек, из которых получили две дозы вакцины – 360 452 человек.

Украина, пандемия, прививки, коронавирус, вакцины
Фото: Скриншот

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели – 2 229 846 человек, умерли – 52 032 человек, проведено ПЦР-тестов – 10 679 015.

За последние сутки наибольшее количество зараженных коронавирусом фиксируется в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки на 21 июня:

  • г. Киев — 95 случаев;
  • Винницкая область — 10 случаев;
  • Волынская область — 10 случаев;
  • Днепропетровская область — 22 случая;
  • Житомирская область — 9 случаев;
  • Запорожская область — 22 случая;
  • Киевская область — 14 случаев;
  • Кировоградская область — 4 случая;
  • Луганская область — 5 случаев;
  • Львовская область — 23 случая;
  • Николаевская область — 26 случаев;
  • Одесская область — 12 случаев;
  • Полтавская область — 4 случая;
  • Ровенская область — 8 случаев;
  • Сумская область — 14 случаев;
  • Тернопольская область — 6 случаев;
  • Харьковская область — 4 случая;
  • Херсонская область — 7 случаев;
  • Хмельницкая область -5 случаев;
  • Черкасская область — 7 случаев;
  • Черновицкая область — 15 случаев;
  • Черниговская область — 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о планах ко Дню независимости ежесуточно делать по 220 тысяч прививок от COVID-19. Глава ведомства также отметил, что в последнее время темпы вакцинации в стране пошли на спад.