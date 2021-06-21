Статистика коронавируса: госпитализировали 375 человек, а выписали 677 пациентов
Первую дозу прививки получили 3 715, вторую дозу – 675 человек.
В Украине по состоянию на 21 июня было зафиксировано 323 новых случая коронавируса, среди которых 15 детей.
Также за минувшие стуки:
- госпитализировано – 375 человек;
- умерли – 16;
- выписаны из больниц – 677 человек;
- проведено тестирований за сутки – 14 098 (методом ПЦР – 8943, методом ИФА – 1147, исследований экспресс-тестами на антиген 4008).
По состоянию на 21 июня за сутки были вакцинированы от COVID-19 4 390 человек. Первую дозу прививки получили 3 715, вторую дозу – 675 человек.
Всего с начала кампании по вакцинации в Украине привито 1 726 042 человек, из которых получили две дозы вакцины – 360 452 человек.
За все время пандемии коронавируса в Украине заболели – 2 229 846 человек, умерли – 52 032 человек, проведено ПЦР-тестов – 10 679 015.
За последние сутки наибольшее количество зараженных коронавирусом фиксируется в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки на 21 июня:
- г. Киев — 95 случаев;
- Винницкая область — 10 случаев;
- Волынская область — 10 случаев;
- Днепропетровская область — 22 случая;
- Житомирская область — 9 случаев;
- Запорожская область — 22 случая;
- Киевская область — 14 случаев;
- Кировоградская область — 4 случая;
- Луганская область — 5 случаев;
- Львовская область — 23 случая;
- Николаевская область — 26 случаев;
- Одесская область — 12 случаев;
- Полтавская область — 4 случая;
- Ровенская область — 8 случаев;
- Сумская область — 14 случаев;
- Тернопольская область — 6 случаев;
- Харьковская область — 4 случая;
- Херсонская область — 7 случаев;
- Хмельницкая область -5 случаев;
- Черкасская область — 7 случаев;
- Черновицкая область — 15 случаев;
- Черниговская область — 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о планах ко Дню независимости ежесуточно делать по 220 тысяч прививок от COVID-19. Глава ведомства также отметил, что в последнее время темпы вакцинации в стране пошли на спад.