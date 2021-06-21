Статистика коронавируса: госпитализировали 375 человек, а выписали 677 пациентов

Первую дозу прививки получили 3 715, вторую дозу – 675 человек.

В Украине по состоянию на 21 июня было зафиксировано 323 новых случая коронавируса, среди которых 15 детей.

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Также за минувшие стуки:

госпитализировано – 375 человек;

умерли – 16;

выписаны из больниц – 677 человек;

проведено тестирований за сутки – 14 098 (методом ПЦР – 8943, методом ИФА – 1147, исследований экспресс-тестами на антиген 4008).

По состоянию на 21 июня за сутки были вакцинированы от COVID-19 4 390 человек. Первую дозу прививки получили 3 715, вторую дозу – 675 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине привито 1 726 042 человек, из которых получили две дозы вакцины – 360 452 человек.

Фото: Скриншот

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели – 2 229 846 человек, умерли – 52 032 человек, проведено ПЦР-тестов – 10 679 015.

За последние сутки наибольшее количество зараженных коронавирусом фиксируется в Киеве (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки на 21 июня:

г. Киев — 95 случаев;

Винницкая область — 10 случаев;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 22 случая;

Житомирская область — 9 случаев;

Запорожская область — 22 случая;

Киевская область — 14 случаев;

Кировоградская область — 4 случая;

Луганская область — 5 случаев;

Львовская область — 23 случая;

Николаевская область — 26 случаев;

Одесская область — 12 случаев;

Полтавская область — 4 случая;

Ровенская область — 8 случаев;

Сумская область — 14 случаев;

Тернопольская область — 6 случаев;

Харьковская область — 4 случая;

Херсонская область — 7 случаев;

Хмельницкая область -5 случаев;

Черкасская область — 7 случаев;

Черновицкая область — 15 случаев;

Черниговская область — 1 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о планах ко Дню независимости ежесуточно делать по 220 тысяч прививок от COVID-19. Глава ведомства также отметил, что в последнее время темпы вакцинации в стране пошли на спад.