Статистика коронавірусу: госпіталізували 375 осіб, а виписали 677 пацієнтів

Першу дозу щеплення отримали 3 715, другу дозу — 675 осіб.

В Україні за станом на 21 червня було зафіксовано 323 нових випадків коронавірусу, серед яких 15 дітей.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано — 375 осіб;

померли — 16;

виписані з лікарень — 677 осіб;

проведено тестувань за добу — 14 098 (методом ПЛР — 8943, методом ІФА — 1147, досліджень експресс-тестами на антиген 4008).

Станом на 21 червня за добу були вакциновані від COVID-19 4 390 осіб. Першу дозу щеплення отримали 3 715, другу дозу — 675 осіб.

Всього з початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 1 726 042 чоловік, з яких отримали дві дози вакцини — 360 452 осіб.

Фото: Скриншот

За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіли — 2 229 846 осіб, померли — 52 032 осіб, проведено ПЛР-тестів — 10 679 015.

За останню добу найбільша кількість заражених коронавірусом фіксується в Києві (95), Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу на 21 червня:

м Київ — 95 випадків;

Вінницька область — 10 випадків;

Волинська область — 10 випадків;

Дніпропетровська область — 22 випадки;

Житомирська область — 9 випадків;

Запорізька область — 22 випадки;

Київська область — 14 випадків;

Кіровоградська область — 4 випадки;

Луганська область — 5 випадків;

Львівська область — 23 випадки;

Миколаївська область — 26 випадків;

Одеська область — 12 випадків;

Полтавська область — 4 випадки;

Рівненська область — 8 випадків;

Сумська область — 14 випадків;

Тернопільська область — 6 випадків;

Харківська область — 4 випадки;

Херсонська область — 7 випадків;

Хмельницька область -5 випадків;

Черкаська область — 7 випадків;

Чернівецька область — 15 випадків;

Чернігівська область — 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про плани до Дня незалежності щодоби робити по 220 тисяч щеплень від COVID-19. Глава відомства також зазначив, що останнім часом темпи вакцинації в країні пішли на спад.