Статистика коронавірусу: госпіталізували 375 осіб, а виписали 677 пацієнтів
Першу дозу щеплення отримали 3 715, другу дозу — 675 осіб.
В Україні за станом на 21 червня було зафіксовано 323 нових випадків коронавірусу, серед яких 15 дітей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 375 осіб;
- померли — 16;
- виписані з лікарень — 677 осіб;
- проведено тестувань за добу — 14 098 (методом ПЛР — 8943, методом ІФА — 1147, досліджень експресс-тестами на антиген 4008).
Станом на 21 червня за добу були вакциновані від COVID-19 4 390 осіб. Першу дозу щеплення отримали 3 715, другу дозу — 675 осіб.
Всього з початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 1 726 042 чоловік, з яких отримали дві дози вакцини — 360 452 осіб.
За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіли — 2 229 846 осіб, померли — 52 032 осіб, проведено ПЛР-тестів — 10 679 015.
За останню добу найбільша кількість заражених коронавірусом фіксується в Києві (95), Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу на 21 червня:
- м Київ — 95 випадків;
- Вінницька область — 10 випадків;
- Волинська область — 10 випадків;
- Дніпропетровська область — 22 випадки;
- Житомирська область — 9 випадків;
- Запорізька область — 22 випадки;
- Київська область — 14 випадків;
- Кіровоградська область — 4 випадки;
- Луганська область — 5 випадків;
- Львівська область — 23 випадки;
- Миколаївська область — 26 випадків;
- Одеська область — 12 випадків;
- Полтавська область — 4 випадки;
- Рівненська область — 8 випадків;
- Сумська область — 14 випадків;
- Тернопільська область — 6 випадків;
- Харківська область — 4 випадки;
- Херсонська область — 7 випадків;
- Хмельницька область -5 випадків;
- Черкаська область — 7 випадків;
- Чернівецька область — 15 випадків;
- Чернігівська область — 1 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про плани до Дня незалежності щодоби робити по 220 тисяч щеплень від COVID-19. Глава відомства також зазначив, що останнім часом темпи вакцинації в країні пішли на спад.