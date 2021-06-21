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Статистика коронавірусу: госпіталізували 375 осіб, а виписали 677 пацієнтів

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коронавірус, Україна, пандемія, статистика
Фото: wowktv.com

Першу дозу щеплення отримали 3 715, другу дозу — 675 осіб.

В Україні за станом на 21 червня було зафіксовано 323 нових випадків коронавірусу, серед яких 15 дітей.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 375 осіб;
  • померли — 16;
  • виписані з лікарень — 677 осіб;
  • проведено тестувань за добу — 14 098 (методом ПЛР — 8943, методом ІФА — 1147, досліджень експресс-тестами на антиген 4008).

Станом на 21 червня за добу були вакциновані від COVID-19 4 390 осіб. Першу дозу щеплення отримали 3 715, другу дозу — 675 осіб.

Всього з початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 1 726 042 чоловік, з яких отримали дві дози вакцини — 360 452 осіб.

Україна, пандемія, щеплення, коронавірус, вакцини
Фото: Скриншот

За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіли — 2 229 846 осіб, померли — 52 032 осіб, проведено ПЛР-тестів — 10 679 015.

За останню добу найбільша кількість заражених коронавірусом фіксується в Києві (95), Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу на 21 червня:

  • м Київ — 95 випадків;
  • Вінницька область — 10 випадків;
  • Волинська область — 10 випадків;
  • Дніпропетровська область — 22 випадки;
  • Житомирська область — 9 випадків;
  • Запорізька область — 22 випадки;
  • Київська область — 14 випадків;
  • Кіровоградська область — 4 випадки;
  • Луганська область — 5 випадків;
  • Львівська область — 23 випадки;
  • Миколаївська область — 26 випадків;
  • Одеська область — 12 випадків;
  • Полтавська область — 4 випадки;
  • Рівненська область — 8 випадків;
  • Сумська область — 14 випадків;
  • Тернопільська область — 6 випадків;
  • Харківська область — 4 випадки;
  • Херсонська область — 7 випадків;
  • Хмельницька область -5 випадків;
  • Черкаська область — 7 випадків;
  • Чернівецька область — 15 випадків;
  • Чернігівська область — 1 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про плани до Дня незалежності щодоби робити по 220 тисяч щеплень від COVID-19. Глава відомства також зазначив, що останнім часом темпи вакцинації в країні пішли на спад.