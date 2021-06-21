Пролетел около шести метров. В Днепре спасли маленького ребенка, упавшего в колодец (видео)

Шестилетний ребенок угодил в открытый канализационный люк.

В Днепре сотрудники ГСЧС спасли ребенка, который упал в колодец. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС В Днепропетровской области в Facebook.

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По словам спасателей, ребенок во время прогулки не увидел открытый канализационный люк.

"На месте происшествия спасатели выяснили, что ребенок находится на глубине около шести метров", – говорится в сообщении.

Сотрудник ГСЧС спустился вниз в колодец, где обвязал малыша спасательным канатом и поднялся с ребенком на поверхность.

6-летнего пострадавшего мальчика также осмотрела бригада скорой помощи. Медики у становили, что ребенок во время падения сильно травмировал пятку. Мальчика вместе с его матерью доставили в областную детскую больницу для более тщательного обследования.

Инцидент произошел в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра, на улице Артековской. Около 11:00 на горячую линию "101" обратилась женщина, которая и сообщила о происшествии.

Напомним, 12-летний школьник погиб во время экскурсии в Карпатах, делая селфи возле водопада. Отмечается, что ребенок слишком близко подошел к водопаду, поскользнулся и при падении получил травмы несовместимые с жизнью.