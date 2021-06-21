Пролетів близько шести метрів. У Дніпрі врятували маленьку дитину, що впала в колодязь (відео)

Шестирічна дитина потрапив у відкритий каналізаційний люк.

У Дніпрі співробітники ГСЧС врятували дитину, яка впала в колодязь. Про це повідомляє прес-служба ГСЧС У Дніпропетровській області в Facebook.

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За словами рятувальників, дитина під час прогулянки не побачила відкритий каналізаційний люк.

"На місці події рятувальники з'ясували, що дитина знаходиться на глибині близько шести метрів", — йдеться в повідомленні.

Співробітник ГСЧС спустився вниз в колодязь, де обв'язав малюка рятувальним канатом і піднявся з дитиною на поверхню.

6-річного постраждалого хлопчика також оглянула бригада швидкої допомоги. Медики встановили, що дитина під час падіння сильно травмувала п'ятку. Хлопчика разом з його матір'ю доставили в обласну дитячу лікарню для більш ретельного обстеження.

Інцидент стався в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра, на вулиці Артеківській. Близько 11:00 на гарячу лінію "101" звернулася жінка, яка і повідомила про подію.

Нагадаємо, 12-річний школяр загинув під час екскурсії в Карпатах, роблячи Селфі біля водоспаду. Відзначається, що дитина занадто близько підійшов до водоспаду, послизнувся і при падінні отримав травми несумісні з життям.