Дороги превратились в реки. До Буковины добрался разрушительный циклон из Крыма (видео)

В юго-западных частях страны бушуют сильные дожди, которые недавно затопили Крымский полуостров. На остальной территории Украины установилась рекордная жара.

В Черновицкой области в результате сильных дождей оказались затопленными дома, повреждены дороги и мосты. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"20 июня в Черновицкой области произошло подтопление 80 жилых домов в 8 населенных пунктах, 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие на 9 мостах в 29 населенных пунктах", – говорится в сообщении спасателей.

Также отмечается, что жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

Фото: ГСЧС

По состоянию на утром 21 июня, уровень воды постепенно начался снижаться, остаются подтопленными подвалы в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах. Также частично без электроснабжения осталось село Окно.

Фото: ГСЧС

"К ликвидации последствий непогоды 20 июня от ГСЧС привлекалось 35 человек и 18 единиц техники (из них 7 мотопомп). Всего откачано около 1 тыс. 160 м3 воды из 63 приусадебных участков и 51 жилого дома. Работы по откачке воды продолжаются", – сообщает ГСЧС.

Местные власти начали обследование пострадавших от ливней домохозяйств, чтобы оценить масштаб нанесенных убытков.

По данным местных СМИ, дороги в отдельных населенных пунктах превратились в бурлящие реки, например, подобная ситуация наблюдалась в селе Товтры. В городе Заставна поток воды был настолько сильным, что сорвал с дорог огромные куски асфальта. А из-за подтопления в некоторых селах утонула домашняя птица и кроли.

В это же время, сильные ливни затопили населенные пункты и в Одесской области. В городе Измаил спасатели работали по улицам Щепкина, Михайловская, Шевченко, проспекте Суворова и переулка Белгородской, где откачана вода из трех подвальных помещений домов и четырех частных домохозяйств.

В городе Килия по улице Мира откачана вода из одного подтопленного частного дома и двух придомовых территорий. В городе Подольске и городе Ананьев откачана вода из подвального помещения сервисного центра и трех частных домохозяйств.

В то же время, в селе Александровка Подольского района продолжаются работы по перекачке воды из переполненного пруда через плотину, для устранения угрозы разрушения дамбы. На данный момент уже перекаченны 1600 куб м. воды. Работы продолжаются.

За последние сутки дожди с грозами прошлись также по Ивано-Франковской области, где подразделения ГСЧС совершили 11 выездов, из них 9 для уборки упавших ветвей и деревьев. Лишь к вечеру 20 июня интенсивность осадков начала понемногу снижаться.

По данным синоптиков, на большей территории Украины установится рекордная жара.

"Западноевропейские высокие градусы уже подошли к нам и поэтому на неделе готовьтесь до +30 +35 градусов в Украине! Уже завтра в большинстве областей ожидается в течение дня + 29 + 33 градуса", – пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Также она отмечает, что дожди продолжат лить в некоторых областях страны.

Фото: Скриншот

"Ближайшей ночью кратковременные грозовые дожди пройдут в Одесской, Николаевской, затронут некоторые районы Херсонщины и Крыма. Днем в Украине преимущественно сухо, разве что по Запада, Югу происходят локальные короткие дожди", – подчеркивает синоптик.

Ожидается, что жара в стране ослабнет в субботу в западных областях, в воскресенье, 27 июня, прохлада придет на север. Уже 28-го июня в Украине установится приятная летняя погода с 25–30 градусами тепла.

Напомним, 20-21 июня в Украине зашел мощный антициклон, который принес с собой летний зной. В это же время, на западе Украины сохраняется действие циклона, который на днях привел к катастрофическому потопу в Крыму.