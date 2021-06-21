"Люди должны научиться откладывать на старость", - эксперт по пенсионной реформе Бондаренко

Если в Украине не удастся изменить негативный демографический тренд, через 30 лет население страны может сократиться до 30 млн человек, среди которых будут преобладать пенсионеры.

К 2050 году пенсионерами станут рожденные в 80-х, когда рождаемость была высокой, а содержать их будут люди, рождённые после 2000 года, когда рождаемость существенно снизилась. Следовательно, работающих будет меньше, чем пенсионеров. Об этом Фокус пишет в статье "Вымирающая страна".

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По мнению опрошенных экспертов, если ничего не менять, то через 30 лет Украину ждет катастрофа: пенсия превратится в минимальную социальную помощь, получать которую будет до трети жителей страны. Значительная часть пенсионеров также будет нуждаться в финансовой поддержке государства на лечение, оплату коммунальных услуг.

Ольга Бондаренко, эксперт по вопросам пенсионной реформы, инициатор "Украинского пенсионного форума", уверена: чтобы покрыть эти затраты, придется увеличивать налоги, но бизнес вряд ли это выдержит.

Выход Бондаренко видит во введении модели обязательной накопительной пенсии и активном пропагандировании добровольных пенсионных накоплений. Такая модель работает в развитых странах, и она дает результат. Например, в США коэффициент замещения заработка пенсиями составляет 103%, то есть, благодаря сбережениям американские пенсионеры, выходя на пенсию, получают пассивный доход равный или даже выше привычного заработка.

Украина сможет достичь такого уровня обеспечения пенсионеров, если сумеет сформировать культуру долгосрочных сбережений: люди должны научиться откладывать не менее 10% своего дохода в течение всего трудоспособного периода.

О возможных сценариях развития событий отрицательной демографии в Украине подробно рассказывается в статье Фокуса.