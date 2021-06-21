"Люди повинні навчитися відкладати на старість", — експерт по пенсійній реформі Бондаренко

Якщо в Україні не вдасться змінити негативний демографічний тренд, через 30 років населення країни може скоротитися до 30 млн осіб, серед яких будуть переважати пенсіонери.

До 2050 року пенсіонерами стануть народжені в 80-х, коли народжуваність була високою, а утримувати їх будуть люди, народжені після 2000 року, коли народжуваність істотно знизилася. Отже, тих, хто працює, буде менше, ніж пенсіонерів. Про це Фокус пише у статті "Вимираюча країна".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На думку опитаних експертів, якщо нічого не змінювати, то через 30 років Україну чекає катастрофа: пенсія перетвориться в мінімальну соціальну допомогу, отримувати яку буде до третини жителів країни. Значна частина пенсіонерів також потребуватиме фінансової підтримки держави на лікування, оплату комунальних послуг.

Ольга Бондаренко, експерт з питань пенсійної реформи, ініціатор "Українського пенсійного форуму", впевнена: щоб покрити ці витрати, доведеться збільшувати податки, але бізнес навряд чи це витримає.

Вихід Бондаренко бачить у введенні моделі обов'язкової накопичувальної пенсії й активному пропагуванні добровільних пенсійних накопичень. Така модель працює у розвинених країнах, і вона дає результат. Наприклад, у США коефіцієнт заміщення заробітку пенсіями становить 103%, тобто, завдяки заощадженням американські пенсіонери, виходячи на пенсію, отримують пасивний дохід рівний або навіть вище звичного заробітку.

Україна зможе досягти такого рівня забезпечення пенсіонерів, якщо зуміє сформувати культуру довгострокових заощаджень: люди повинні навчитися відкладати не менше 10% свого доходу протягом усього працездатного періоду.

Про можливі сценарії розвитку подій негативної демографії в Україні детально розповідається у статті Фокуса.