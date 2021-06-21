"Бизнес достиг апогея": на Лукьяновке в Киеве открыли церковную кофейню (фото)

По информации СМИ, ранее на месте ларька располагался храм Феодора Освященного.

В Киеве появился необычный ларек, в котором продаются церковные угощения и кофе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Оксана Павленко.

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"Кофейный бизнес достиг своего апогея. Вот у нас церковь открыла киоск, например", — отметила Павленко.

На вывеске ларька написано следующее: "Храмовые угощения и кофе".

[ + – ] В Киеве появился ларек с "церковными угощениями и кофе" Фото: скриншот

Пользователи соцсети восприняли эту новость с юмором, начав интересоваться "платят ли они налоги" и "продают ли франшизу атеистам".

"Говорят, там священник варит кофе", "Надеюсь, кофе на святой воде", "А если бы причащались эспрессо!", "Через пол года там будет новый храм)))", — писали комментаторы.

Некоторые же пользователи уверяли, что в Харькове есть подобное заведение.

Павленко сообщила, что этот ларек находится по адресу Овручская, 7 (на Лукьяновке).

По информации издания "Апостроф", ранее на этом месте стоял уже снесенный храм преподобного Феодора Освященного (Киевский Иерусалим).

Напомним, в начале июня стало известно о том, что Укрпочта продала на Кировоградщине здание церкви. Его выкупила Украинская православная церковь Московского патриархата, которая теперь сможет использовать объект по прямому назначению.

В апреле сообщалось, что Российская православная церковь (РПЦ) установила правила обрядов экзорцизма.