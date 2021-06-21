"Бізнес досяг апогею": на Лук'янівці в Києві відкрили церковну кав'ярню (фото)

За інформацією ЗМІ, раніше на місці кіоску розташовувався храм Феодора Освяченого.

У Києві зʼявився незвичайний кіоск, в якому продаються церковні смаколики та кава. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналіст Оксана Павленко.

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"Кавовий бізнес досяг свого апогею. Ось у нас церква відкрила кіоск, наприклад", — зазначила Павленко.

На вивісці кіоску написано наступне: "Храмові смаколики та кава".

[ + – ] У Києві з'явився кіоск з "церковними смаколиками та кавою" Фото: скриншот

Користувачі соцмережі сприйняли цю новину з гумором, почавши цікавитися "чи платять вони податки" і "чи продають франшизу атеїстам".

"Говорят, там священник варит кофе", "Надеюсь, кофе на святой воде", "А якби причащались еспресо!", "Через пол года там будет новый храм)))", — писали коментатори.

Деякі ж користувачі запевняли, що у Харкові є подібний заклад.

Павленко повідомила, що цей кіоск знаходиться за адресою Овруцька, 7 (на Лукʼянівці).

За інформацією видання "Апостроф", раніше на цьому місці стояв уже знесений храм преподобного Феодора Освяченого (Київський Єрусалим).

Нагадаємо, на початку червня стало відомо про те, що Укрпошта продала на Кіровоградщині будівлю церкви. Його викупила Українська православна церква Московського патріархату, яка тепер зможе використовувати обʼєкт за прямим призначенням.

У квітні повідомлялося, що Російська православна церква (РПЦ) встановила правила обрядів екзорцизму.