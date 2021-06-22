"Появлялась с синяками": под Тернополем безработный убил молодую жену и подорвал себя (фото)

Погибшая Анна хотела забрать 3-летнюю дочь в Германию, где работала медсестрой.

В городе Теребовля (Тернопольская область) муж убил свою молодую жену, а потом покончил с собой, подорвавшись на взрывном устройстве.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

По данным силовиков, трагедия произошла в субботу утром, 19 июня.

Местная жительница города Теребовля сообщила правоохранителям, что в доме брата обнаружила мертвой его 28-летнюю жену.

Прибыв на место ЧП, полицейские нашли на теле женщины следы насильственной смерти. Позже на территории хозяйства было обнаружено тело ее 39-летнего мужа, который, по предварительным данным, совершил самоубийство, подорвавшись на взрывном устройстве.

В пресс-службе подчеркивают, что молодая пара была в процессе развода, а накануне трагедии мужчина позвонил своей сестре и попросил ее забрать его малолетнюю дочь. Сведения о ЧП внесены в ЕРДР и квалифицировали по ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство).

По данным издания Обозреватель, погибшая Анна Яненко хотела забрать 3-летнюю дочь в Германию и находилась в процессе развода с 39-летнем мужем Романом. Но мужчина не давал согласия и отказывался подписывать документы. Знакомые семьи рассказывают, что Роман Шманько нигде не работал и со своей сестрой воспитывал дочку. После того, как Анна вернулась из Германии, она окончательно решила забрать ребенка с собой.

[ + – ] Анна Яненко Фото: Фото из Facebook-аккаунта Анны Яненко

"Она закончила медицинское училище. Аня, несмотря на сложную судьбу, была очень целеустремленной и умной девушкой. Она давно хотела уехать работать за границу. Подавала документы. И разрешение на работу в Германии получила как раз тогда, когда ей нужно было рожать дочь. Поэтому они с Ромой решили, что она едет туда, устраивается, а потом забирает и их", – рассказала подруга погибшей в комментарии журналистам.

Подруга также утверждает, что Роман поднимал руку на Анну, и она часто появлялась с синяками. По ее словам, 28-летняя девушка решила развестись с мужем после того, как он избил ее в Германии, куда приехал с дочерью в гости.

[ + – ] Анна Яненко Фото: Фото из Facebook-аккаунта Анны Яненко

Друг Романа рассказывает, что в Германии он якобы застал свою жену с другим мужчиной и был не против, чтобы 3-летняя дочь переехала в ЕС.

"Она была в машине с ним. Тот еле выжил после этого. Роман вынужден был уехать из Германии после этого. На самом деле он был не против того, чтобы дочь жила в Германии", – подчеркнул друг мужчины и добавил, что не оправдывает поступок Романа, который оставил свою дочь сиротой.

28-летняя Анна была похоронена в родном городе 20 июня, в день рождения ее дочери.

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