"З'являлася із синцями": під Тернополем безробітний вбив молоду дружину і підірвав себе (фото)

Загибла Анна хотіла забрати 3-річну дочку в Німеччину, де працювала медсестрою.

У місті Теребовля (Тернопільська область) чоловік убив свою молоду дружину, а потім наклав на себе руки, підірвавшись на вибуховому пристрої.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Тернопільської області.

За даними силовиків, трагедія сталася в суботу вранці, 19 червня.

Місцева мешканка міста Теребовля повідомила правоохоронцям, що в будинку брата знайшла мертвою його 28-річну дружину.

Прибувши на місце НП, поліцейські знайшли на тілі жінки сліди насильницької смерті. Пізніше на території господарства було знайдене тіло її 39-річного чоловіка, який, за попередніми даними, наклав на себе руки, підірвавшись на вибуховому пристрої.

У пресслужбі наголошують, що молода пара була в процесі розлучення, а напередодні трагедії чоловік подзвонив своїй сестрі і попросив її забрати його малолітню дочку. Відомості про надзвичайну подію внесені в ЄРДР і кваліфікували за ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство).

За даними видання Обозреватель, загибла Анна Яненко хотіла забрати 3-річну дочку в Німеччину і перебувала в процесі розлучення з 39-літнім чоловіком Романом. Але чоловік не давав згоди і відмовлявся підписувати документи. Знайомі сімʼї розповідають, що Роман Шманько ніде не працював і зі своєю сестрою виховував дочку. Після того, як Анна повернулася з Німеччини, вона остаточно вирішила забрати дитину із собою.

[ + – ] Анна Яненко Фото: Фото из Facebook-аккаунта Анны Яненко

"Вона закінчила медичне училище. Аня, незважаючи на складну долю, була дуже цілеспрямованою і розумною дівчиною. Вона давно хотіла поїхати працювати за кордон. Подавала документи. І дозвіл на роботу в Німеччині отримала якраз тоді, коли їй потрібно було народжувати доньку. Тому вони з Ромою вирішили, що вона їде туди, влаштовується, а потім забирає і їх", — розповіла подруга загиблої в коментарі журналістам.

Подруга також стверджує, що Роман піднімав руку на Анну, і вона часто зʼявлялася із синцями. За її словами, 28-річна дівчина вирішила розлучитися з чоловіком після того, як він побив її в Німеччині, куди приїхав із дочкою в гості.

[ + – ] Анна Яненко Фото: Фото из Facebook-аккаунта Анны Яненко

Друг Романа розповідає, що в Німеччині він нібито застукав свою дружину з іншим чоловіком і був не проти, щоб 3-річна дочка переїхала в ЄС.

"Вона була в машині з ним. Той ледве вижив після цього. Роман змушений був виїхати з Німеччини після цього. Насправді він був не проти того, щоб дочка жила в Німеччині", — підкреслив друг чоловіка і додав, що не виправдовує вчинок Романа, який залишив свою дочку сиротою.

28-річна Анна була похована в рідному місті 20 червня, в день народження її дочки.

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