Польша 23 июня откроет еще три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной

Условия въезда для украинцев не изменяются: обязателен отрицательный ПЦР-тест.

Госпогранслужба Украины сообщила, что в 01:00 (по киевскому времени) 23 июня польская сторона возобновит пропускные операции в своей части еще трех автомобильных пунктов пропуска.

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23 июня на границе с Польшей возобновят работу такие пункты пропуска:

Зосин – Устилуг

Долгобычув – Угринов

Кросценко – Смильница.

Правительство Украины приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС еще 20 мая 2020 года.

Сейчас для пересечения польской границы от украинцев требуют предъявить негативный ПЦР-тест, также нужно сделать тест уже после въезда в страну. Второй тест необязателен для привитых путешественников.

На сайте Государственной таможенной службы есть интерактивная карта всех пунктов пропуска на государственной границе. Аналогичная карта есть на сайте Госпогранслужбы, там же можно найти оперативную информацию о работе конкретного пункта.

Напомним, с 8 июня неподалеку от шести действующих пунктов пропуска на польско-украинской границе начали вакцинировать от коронавируса "заробитчан" и студентов из Украины. Также на этих пунктах можно сдать тест на коронавирус.

Вакцинация добровольная и платная (около 860 грн). Для вакцинации используют двухдозовые препараты Pfizer, Moderna, AstraZeneca и однодозовую вакцину Janssen.

Фокус ранее сообщал, что COVID-паспорта в Украине планируют запустить вместе с Евросоюзом.