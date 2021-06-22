Польща 23 червня відкриє ще три автомобільних пункти пропуску на кордоні з Україною

Умови в'їзду для українців не змінюються: обов'язковий негативний ПЛР-тест.

Держприкордонслужба України повідомила, що 1:00 (за київським часом) 23 червня польська сторона відновить пропускні операції у своїй частині ще трьох автомобільних пунктів пропуску.

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23 червня на кордоні з Польщею відновлять роботу такі пункти пропуску:

Зосин — Устилуг

Долобичів — Угринів

Кросценко — Смільниця.

Уряд України прийняв рішення про відновлення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС ще 20 травня 2020 року.

Наразі для перетину польського кордону від українців вимагають предʼявити негативний ПЛР-тест, також потрібно зробити тест уже після вʼїзду в країну. Другий тест необовʼязковий для щеплених мандрівників.

На сайті Державної митної служби є інтерактивна карта всіх пунктів пропуску на державному кордоні. Аналогічна карта є на сайті Держприкордонслужби, там же можна знайти оперативну інформацію про роботу конкретного пункту.

Нагадаємо, з 8 червня неподалік від шести чинних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні почали вакцинувати від коронавірусу "заробітчан" і студентів з України. Також на цих пунктах можна здати тест на коронавірус.

Вакцинація добровільна і платна (близько 860 грн). Для вакцинації використовують дводозові препарати Pfizer, Moderna, AstraZeneca і однодозову вакцину Janssen.

Фокус раніше повідомляв, що COVID-паспорти в Україні планують запустити разом з Євросоюзом.