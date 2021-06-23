"Конченный закон". Скандальный политтехнолог Петров потроллил зрителей языковым вопросом

"Высокоинтеллектуальному человеку трудно разговаривать примитивным украинским языком, но я должен все это делать, потому что есть закон", — заявил блогер в ходе своего "мастер-класса".

Скандально известный политтехнолог Владимир Петров решил устроить эксперимент во время эфира, раскритиковав украинский язык и законодательство. Обрезанный им самим видеоролик быстро разлетелся по соцсетям, а на блогера обрушилась волна критики со стороны украинцев.

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Видео Владимир Петров опубликовал в своем Facebook.

Так, скандальный политтехнолог решил наглядно показать, как современные блогеры "хайпят" на языковом вопросе, набирая тысячи подписчиков за несколько дней.

В эфире Владимир Петров выразил надежду, что после обработки видео разлетится по Telegram-каналам, и это принесет большое количество негативного хайпа и внимания со стороны социально-активных граждан.

"Честно говоря, я уже год ломаю свой прекрасный, великолепный русский язык украинским. Мучаю себя, это реально сильное физическое мучение, интеллектуальное. Интеллектуальное, потому что высокоинтеллектуальному человеку трудно разговаривать примитивным украинским языком, но я должен все это делать, потому что есть закон. Конченный закон, который я должен выполнять. Понимаете? Конечно, русский язык красивее, мелодичнее, четче, чем вот этот вот… А еще в украинском языке много буквы "л", которую очередь трудно выговаривать. Как будто во рту что-то.. А русский язык как ракета, которая взлетает в космос, а украинский язык — телега, которая еле-еле плетется по дороге", — заявил Владимир Петров в эфире телеканала "Исландия".

Уже через сутки появилась полная версия видеоролика, на котором политтехнолог Владимир Петров решил похайповать.

[ + – ] Владимир Петров об украинском языке

Ранее Фокус рассказывал, что блогер Анатолий Шарий обвинил политтехнолога Владимира Петрова в работе на Офис президента Владимира Зеленского. Тогда в скандале оказалась замешана журналистка из "Страны" Олеся Медведева, которая поставила лайк под постом Петрова о том, что "Шария посадят на 15 лет".

"Олесе Медведевой, диктору издания Страна, напрямую связанного с Андреем Смирновым, замом главы Офиса Президента, понравился статус работающего на Офис Президента Владимира Петрова (у него работает Иванов, экс-прокурор, работающий на Офис Президента) о том, что "Шария посадят на 15 лет". Очередное пробитие дна засчитано, Страна", — писал ранее Анатолий Шарий.

[ + – ] Шарий о политтехнологе Петрове

Также блогер Анатолий Шарий в 2020 году сам участвовал в подобном эксперименте по хайпу на языковом вопросе. Он опубликовал снимок терминала самообслуживания в украинском McDonald’s, в котором клиентам предлагают только украинский и английский языки для использования сервиса.

"Считаю правильным решением. Это решение в очередной раз подчеркивает отношение к половине населения Украины, разговаривающей по-русски. Все русскоязычные украинцы по-украински поймут, конечно. Но сам факт отношения — налицо", — писал ранее блогер в своем Telegram-канале.

[ + – ] Анатолий Шарий об украинском языке

Первым этот пост опубликовал основатель провокационного бренда одежды POHUY, подписанный в Facebook как Рус Сатана. После волны хейта "Рус Сатана" признал, что провокация с терминалом McDonald’s была социальным экспериментом, который удался.