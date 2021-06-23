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"Конченный закон". Скандальный политтехнолог Петров потроллил зрителей языковым вопросом

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Владимир Петров, политтехнолог Владимир Петров, языковой скандал с Владимиром Петровым
Фото: Скриншот из видео на Youtube-канале Ісландія | Владимир Петров

"Высокоинтеллектуальному человеку трудно разговаривать примитивным украинским языком, но я должен все это делать, потому что есть закон", — заявил блогер в ходе своего "мастер-класса".

Скандально известный политтехнолог Владимир Петров решил устроить эксперимент во время эфира, раскритиковав украинский язык и законодательство. Обрезанный им самим видеоролик быстро разлетелся по соцсетям, а на блогера обрушилась волна критики со стороны украинцев.

Видео Владимир Петров опубликовал в своем Facebook.

Так, скандальный политтехнолог решил наглядно показать, как современные блогеры "хайпят" на языковом вопросе, набирая тысячи подписчиков за несколько дней.

В эфире Владимир Петров выразил надежду, что после обработки видео разлетится по Telegram-каналам, и это принесет большое количество негативного хайпа и внимания со стороны социально-активных граждан.

"Честно говоря, я уже год ломаю свой прекрасный, великолепный русский язык украинским. Мучаю себя, это реально сильное физическое мучение, интеллектуальное. Интеллектуальное, потому что высокоинтеллектуальному человеку трудно разговаривать примитивным украинским языком, но я должен все это делать, потому что есть закон. Конченный закон, который я должен выполнять. Понимаете? Конечно, русский язык красивее, мелодичнее, четче, чем вот этот вот… А еще в украинском языке много буквы "л", которую очередь трудно выговаривать. Как будто во рту что-то.. А русский язык как ракета, которая взлетает в космос, а украинский язык — телега, которая еле-еле плетется по дороге", — заявил Владимир Петров в эфире телеканала "Исландия".

Уже через сутки появилась полная версия видеоролика, на котором политтехнолог Владимир Петров решил похайповать.

Владимир Петров об украинском языке

Ранее Фокус рассказывал, что блогер Анатолий Шарий обвинил политтехнолога Владимира Петрова в работе на Офис президента Владимира Зеленского. Тогда в скандале оказалась замешана журналистка из "Страны" Олеся Медведева, которая поставила лайк под постом Петрова о том, что "Шария посадят на 15 лет".

"Олесе Медведевой, диктору издания Страна, напрямую связанного с Андреем Смирновым, замом главы Офиса Президента, понравился статус работающего на Офис Президента Владимира Петрова (у него работает Иванов, экс-прокурор, работающий на Офис Президента) о том, что "Шария посадят на 15 лет". Очередное пробитие дна засчитано, Страна", — писал ранее Анатолий Шарий.

Шарий о политтехнологе Петрове

Также блогер Анатолий Шарий в 2020 году сам участвовал в подобном эксперименте по хайпу на языковом вопросе. Он опубликовал снимок терминала самообслуживания в украинском McDonald’s, в котором клиентам предлагают только украинский и английский языки для использования сервиса.

"Считаю правильным решением. Это решение в очередной раз подчеркивает отношение к половине населения Украины, разговаривающей по-русски. Все русскоязычные украинцы по-украински поймут, конечно. Но сам факт отношения — налицо", — писал ранее блогер в своем Telegram-канале.

Анатолий Шарий об украинском языке

Первым этот пост опубликовал основатель провокационного бренда одежды POHUY, подписанный в Facebook как Рус Сатана. После волны хейта "Рус Сатана" признал, что провокация с терминалом McDonald’s была социальным экспериментом, который удался.

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Терминал McDonald’s
Фото: Скриншот из Facebook-аккаунта Рос Сатана