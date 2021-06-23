"Кінчений закон". Скандальний політтехнолог Петров потролив глядачів мовним питанням

"Високоінтелектуальній людині важко розмовляти примітивною українською мовою, але я повинен все це робити, тому що є закон", — заявив блогер у процесі свого "майстер-класу".

Скандально відомий політтехнолог Володимир Петров вирішив влаштувати експеримент під час ефіру, розкритикувавши українську мову та законодавство. Обрізаний ним самим відеоролик швидко розлетівся в соцмережах, а на блогера обрушилася хвиля критики з боку українців.

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Відео Володимир Петров опублікував у своєму Facebook.

Так, скандальний політтехнолог вирішив наочно показати, як сучасні блогери "хайпують" на мовному питанні, набираючи тисячі підписників за кілька днів.

В ефірі Володимир Петров висловив надію, що після обробки відео розлетиться по Telegram-каналах, і це принесе велику кількість негативного хайпу й уваги з боку соціально-активних громадян.

"Чесно кажучи, я вже рік ламаю свою прекрасну, чудову російську мову українською. Мучу себе, це реально сильна фізична мука, інтелектуальна. Інтелектуальна, тому що високоінтелектуальній людині важко розмовляти примітивною українською мовою, але я повинен все це робити, тому що є закон. Кінчений закон, якого я повинен дотримуватися. Розумієте? Звичайно, російська мова красивіша, мелодичніша, чіткіша, ніж ось ця ось… А ще в українській мові багато букви "л", яку важко вимовляти. Неначе в роті щось.. а російська мова як ракета, яка злітає в космос, а українська мова — віз, який ледве-ледве плентається на дорозі", — заявив Володимир Петров в ефірі телеканалу "Ісландія".

Уже через добу зʼявилася повна версія відеоролика, на якому політтехнолог Володимир Петров вирішив похайпувати.

[ + – ] Володимир Петров про українську мову

Раніше Фокус розповідав, що блогер Анатолій Шарій звинуватив політтехнолога Володимира Петрова в роботі на Офіс президента Володимира Зеленського. Тоді в скандалі була замішана журналістка зі "Страни" Олеся Медведєва, яка поставила лайк під дописом Петрова про те, що "Шарія посадять на 15 років".

"Олесі Медведєвій, дикторці видання Страна, безпосередньо повʼязаного з Андрієм Смирновим, заступником голови Офісу Президента, сподобався статус працівника Офісу Президента Володимира Петрова (у нього працює Іванов, експрокурор, який працює на Офіс Президента) про те, що "Шарія посадять на 15 років". Чергове пробиття дна зараховане, Страна", — писав раніше Анатолій Шарій.

[ + – ] Шарій про політтехнолога Петрова

Також блогер Анатолій Шарій в 2020 році сам брав участь в подібному експерименті з хайпу на мовному питанні. Він опублікував знімок терміналу самообслуговування в українському McDonaldʼs, в якому клієнтам пропонують тільки українською та англійською мовами для використання сервісу.

"Вважаю правильним рішенням. Це рішення вкотре підкреслює ставлення до половини населення України, яке розмовляє російською. Усі російськомовні українці українською зрозуміють, звичайно. Але власне факт ставлення — є", — писав раніше блогер у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Анатолій Шарій про українську мову

Першим цей допис опублікував засновник провокаційного бренду одягу POHUY, підписаний у Facebook як Рос Сатана. Після хвилі хейту "Рус Сатана" визнав, що провокація з терміналом McDonaldʼs була соціальним експериментом, який вдався.