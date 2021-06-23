Ежедневный риск за 13,5 тысяч: полицейские массово увольняются, – Геращенко

На фоне низких зарплат в нацполиции ГБР недавно объявило конкурс на должности с зарплатой в 60 тыс. грн, отметил замминистра МВД.

Работа патрульных полицейских очень важная для общества, они ежедневно рискуют своими жизнями, но получают всего лишь 13,5 тыс. грн в месяц. Такая ситуация их не устраивает, поэтому они массово увольняются. Об этом сказал замминистра внутренних дел Антон Геращенко в ходе пресс-конференции 23 июня.

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[ + – ] Геращенко говорит о зарплатах, начиная с 30:05

Геращенко рассказал о ситуации в других правоохранительных ведомствах, созданных за последние семь лет. К примеру, в НАБУ, ГБР зарплаты в 4-5 раз выше. ГБР недавно объявило конкурс на 150 должностей со средней зарплатой в 60 тыс. грн., "поэтому полицейские стремятся перейти на работу туда".

Замминистра сказал, что возмущен таким дисбалансом в зарплатах, "чего нет в Европе, где разброс составляет максимум 40%".

"Водители такси и маршруток получают больше сотрудников полиции", – добавил Геращенко.

Отметим, что о необходимости повышения зарплат полицейским Геращенко говорит не в первый раз. В декабре прошлого года он рассказывал, что "мы не можем долго удерживать на работе людей, которые работают за 14 000 гривен и должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, которые зарабатывают сотни тысяч гривен в месяц". Тогда же он заявил, что зарплата полицейского и сотрудника НАБУ за год различаются в 5-6 раз.

Напомним, Геращенко назвал разрисовавших здание Офиса президента во время акции в поддержку Сергея Стерненко "неонацистами", "скинхедами" и "профашистскими". Он подчеркнул, что на здание нанесли аббревиатуру АCAB (All Cops Are Bastards, "Все полицейские — ублюдки"). По словам Геращенко, этот лозунг используют неонацисты и скинхеды.