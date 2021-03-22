Замглавы МВД Геращенко назвал обрисовавших здание ОП "неонацистами" и "скинхедами"

Чиновник заверил, что по итогам митинга "будут еще подозрения". Они коснутся людей, причастных к вандализму.

Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины, назвал разрисовавших здание Офиса президента (ОП) во время акции в поддержку Сергея Стерненко "неонацистами", "скинхедами" и "профашистскими". Об этом он сказал в прямом эфире телеканала "Украина 24".

"На мой взгляд это была вакханалия насилия. Это был определенный рубикон. Во время первой акции была драка с полицией. Второй раз, когда мы их пустили к зданию ОП, был мирный митинг. Но они хотели больше крови, больше ада. Во время третьей акции был нанесен ущерб зданию ОП. Возможно, обществу просто стоило увидеть кто такие друзья Стерненко. Это — маргинальные круги, которые являются профашистскими. Друзья Стерненко — это неонацисты и скинхеды", — заявил Геращенко.

Также он подчеркнул, что на здание ОП нанесли аббревиатуру АCAB (All Cops Are Bastards, "Все полицейские — ублюдки"). По словам Геращенко, этот лозунг используют неонацисты и скинхеды.

Замглавы МВД рассказал, что во время митинга "провокаторы" якобы пытались спровоцировать силовиков для того, чтобы "пролилась кровь", чего правоохранители, в свою очередь, не допустили. Однако, по словам Геращенко, если бы протестовавшие попытались зайти в само здание Офиса президента — то встретили бы серьезное сопротивление.

Также он отметил, что готовятся и другие подозрения по итогам акции 20 марта.

"У нас полностью собрана информация о тех лицах, которые призывали к тому, чтобы было насилие, к тем лицам, которые это реализовывали, и каждый будет привлечен к ответственности… К тому же, лицам, которые поджигали табличку, поджигали двери, разбивали окна, будут предъявлены также гражданские иски по компенсации нанесенного ущерба", — сказал Геращенко.

Он отметил, что у каждого из причастных к вандализму во время митинга будет "свой состав преступления" и "своя ответственность".

Напомним, 20 марта прошла акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку, на которой написано "Офис президента Украины".

Задержанного во время митинга ветерана АТО Влада Гранецкого-Страфийчука "Сорда", разбившего окна в здании, подозревают в вооруженном хулиганстве.

Сторонники Стерненко уже готовятся к проведению очередной акции у здания Офиса президента в Киеве, а сам осужденный после митинга призвал Зеленского "выйти из теплой ванны".