Стерненко после акции под ОП призвал Зеленского выйти "из теплой ванны"

Акция под стенами Офиса президента, утверждает осужденный, стала хорошим подарком к его дню рождения.

После субботней акции под стенами Офиса президента Сергей Стерненко написал своим сторонникам письмо, в котором заявил, что гордится ими и призвал Владимира Зеленского вылезти из теплой ванны и начать диалог.

Текст письма он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Мы протестуем, а власть над нами просто смеется. Вчера же едва ли не впервые им уже стало не смешно. Чего стоят обрисованные стены и табличка, когда в стране отсутствует справедливость?" – говорится в тексте письма.

Он отметил, что акция под стенами ОП почти совпала с его днем рождения, что стало для него хорошим подарком.

"Вчера (20 марта) мне исполнилось 26. Это был одновременно худший и лучший день рождения в моей жизни… У меня была самая большая в стране вечеринка и самый крутой подарок — это ваше неравнодушие", – написал Стерненко.

Комментируя обрисованный во время акции фасад ОП, он сказал: "Что делать, когда власть перестает слышать?".

Стерненко обвинил в протестных настроениях министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Ирину Венедиктову и призвал президента Зеленского начать диалог.

"Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности. Если президент и дальше будет игнорировать этот кризис, который создала его команда, если он и дальше будет противостоять народу, тогда, действительно, от президента будет толку не больше, чем от его таблички", – написал Стерненко.

Напомним, 20 марта прошла акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины".

Сторонники Сергея Стерненко уже готовятся к проведению очередной акции у здания Офиса президента в Киеве.