Стерненко після акції під ОП закликав Зеленського вийти "з теплої ванни"
Акція під стінами Офісу президента, стверджує засуджений, стала хорошим подарунком до його дня народження.
Після суботньої акції під стінами Офісу президента Сергій Стерненко написав своїм прихильникам лист, в якому заявив, що пишається ними і закликав Володимира Зеленського вилізти з теплої ванни і почати діалог.
Текст листа він опублікував у своєму Telegram-каналі.
"Ми протестуємо, а влада над нами просто сміється. Вчора ж чи не вперше їм уже стало не смішно. Чого варті змальовані стіни і табличка, коли в країні відсутня справедливість?" — йдеться у тексті листа.
Він зазначив, що акція під стінами ОП майже збіглася з його днем народження, що стало для нього хорошим подарунком.
"Вчора (20 березня) мені виповнилося 26. Це був одночасно найгірший і найкращий день народження в моєму житті… У мене була найбільша в країні вечірка і найкрутіший подарунок — це ваша небайдужість", — написав Стерненко.
Коментуючи змальований під час акції фасад ОП, він сказав: "Що робити, коли влада перестає чути?".
Стерненко звинуватив у протестних настроях міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і генпрокурора Ірину Венедіктову і закликав президента Зеленського почати діалог.
"Закликаю Зеленського негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни і діяти як гарант конституційних прав і свобод, а не ховатися від відповідальності. Якщо президент і далі ігноруватиме цю кризу, яку створила його команда, якщо він і далі протистоятиме народу, тоді, дійсно, від президента буде толку не більше, ніж від його таблички", — написав Стерненко.
Нагадаємо, 20 березня відбулася акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої був розмальований фасад Офісу президента. Протестувальники вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України".
Прихильники Сергія Стерненка вже готуються до проведення чергової акції біля будівлі Офісу президента в Києві.