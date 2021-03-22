Сторонники Стерненко анонсировали новую акцию под Офисом президента
Новый митинг планируют провести в день судебного рассмотрения апелляции на приговор экс-лидеру одесской ячейки "Правого сектора".
Сторонники Сергея Стерненко, осужденного на семилетний тюремный срок, готовятся к проведению очередной акции у здания Офиса президента в Киеве. О новой акции сообщается в Facebook-странице Стерненко.
"Друзья, Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция – под Офисом Президента не было ни одного пострадавшего и ни одной схватки", – говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что задержанному после акции ветерану АТО Владу Сорду "помогают" и "внимательно следят" за ходом его дела.
"Наша следующая встреча – в день апелляции. Киев, Банковая Офис президента. Дата будет известна в ближайшее время. Готовимся", – сказано в сообщении.
Также в сообщении напомнили 5 требований, которые предъявляют власти:
- освободить Сергея Стерненко;
- освободить Андрея Антоненко "и других политзаключенных";
- наложить санкции СНБО на Андрея Портнова, заместителя главы Администрации президента времен Януковича;
- отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой;
- отставка главы МВД Арсена Авакова.
Напомним, 20 марта прошла акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины".
Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд". А замминистра МВД Антон Геращенко обвинил в событиях на Банковой экс-президента Украины Петра Порошенко.
Советник главы ОП Михаил Подоляк также рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко.
В Офисе президента Украины подсчитали, что для очистки фасада здания необходимо 2 млн гривен. Все надписи нужно убрать в течение 72 часов, в ином случае она впитается в гранит и тогда сумма убытков будет большей. 22 марта в Киеве начали отмывать граффити с фасада Офиса президента.