Сторонники Стерненко анонсировали новую акцию под Офисом президента

Новый митинг планируют провести в день судебного рассмотрения апелляции на приговор экс-лидеру одесской ячейки "Правого сектора".

Сторонники Сергея Стерненко, осужденного на семилетний тюремный срок, готовятся к проведению очередной акции у здания Офиса президента в Киеве. О новой акции сообщается в Facebook-странице Стерненко.

"Друзья, Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция – под Офисом Президента не было ни одного пострадавшего и ни одной схватки", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что задержанному после акции ветерану АТО Владу Сорду "помогают" и "внимательно следят" за ходом его дела.

"Наша следующая встреча – в день апелляции. Киев, Банковая Офис президента. Дата будет известна в ближайшее время. Готовимся", – сказано в сообщении.

Также в сообщении напомнили 5 требований, которые предъявляют власти:

освободить Сергея Стерненко;

освободить Андрея Антоненко "и других политзаключенных";

наложить санкции СНБО на Андрея Портнова, заместителя главы Администрации президента времен Януковича;

отставка генпрокурора Ирины Венедиктовой;

отставка главы МВД Арсена Авакова.

Напомним, 20 марта прошла акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины".

Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд". А замминистра МВД Антон Геращенко обвинил в событиях на Банковой экс-президента Украины Петра Порошенко.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также рассказал, чем погром на Банковой обернется для сторонников Стерненко.

В Офисе президента Украины подсчитали, что для очистки фасада здания необходимо 2 млн гривен. Все надписи нужно убрать в течение 72 часов, в ином случае она впитается в гранит и тогда сумма убытков будет большей. 22 марта в Киеве начали отмывать граффити с фасада Офиса президента.