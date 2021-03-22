Фасад Офиса президента начали отмывать от "работы" вандалов (видео)

Работники клининговой компании с трудом справляются с очисткой и отказываются рассказывать, сколько заплатили за их услуги.

В Киеве начали отмывать граффити с фасада Офиса президента. Об этом сообщает телеканал "НАШ".

Сообщается, что краска с фасада здания смывается с трудом.

"Страна" сообщает, что работам занимается клининговая компания "CPG". Один из рабочих отказался отвечать, сколько стоит работа, а также, сколько она продлится.

"Все комментарии после того, как мы выполним работу", — сообщил менеджер.

Работники повысили температуру и давление воды, но отмыть за несколько минут удалось малую часть одной буквы, пишет "PavlovskyNews".

"Далее несколько букв обработали химическим препаратом и заклеили клеенкой. Ждут эффекта", — сказано в сообщении.

Напомним, 20 марта происходила акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой активисты разрисовали фасад Офиса президента. Они выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины".

Сотрудники полиции задержали одного протестующего, который разбивал стекла на дверях. Им оказался ветеран АТО Владислав Гранецкий-Стафийчук "Сорд". А замминистра МВД Антон Геращенко обвинил в событиях на Банковой экс-президента Украины Петра Порошенко.

В Офисе президента Украины подсчитали, что для очистки фасада здания необходимо 2 млн гривен. Все надписи нужно убрать в течение 72 часов, в ином случае она впитается в гранит и тогда сумма убытков будет большей.