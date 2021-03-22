Фасад Офісу президента почали відмивати після "роботи" вандалів (відео)

Працівники клінінгової компанії ледве справляються з очищенням і відмовляються розповідати, скільки заплатили за послуги.

У Києві почали відмивати графіті з фасаду Офісу президента. Про це повідомляє телеканал "НАШ".

Повідомляється, що фарба з фасаду будівлі змивається важко.

"Страна" повідомляє, що роботам займається клінінгова компанія "CPG". Один з робітників відмовився відповідати, скільки коштує робота, а також, скільки вона триватиме.

"Усі коментарі після того, як ми виконаємо роботу", — повідомив менеджер.

Працівники підвищили температуру і тиск води, але відмити за кілька хвилин вдалося малу частину однієї літери, пише "PavlovskyNews".

"Далі кілька букв обробили хімічним препаратом і заклеїли клейонкою. Чекають ефекту", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня відбувалася акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої активісти розмалювали фасад Офісу президента. Вони вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України".

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецький-Стафійчук "Сорд". А заступник міністра МВС Антон Геращенко звинуватив у події на Банковій екс-президента України Петра Порошенка.

В Офісі президента України підрахували, що для очищення фасаду будівлі необхідно 2 млн гривень. Всі написи потрібно прибрати протягом 72 годин, в іншому випадку фарба вʼїсться в граніт і тоді сума збитків буде більшою.