Прихильники Стерненка анонсували нову акцію під Офісом президента

Мітинг планують провести в день судового розгляду апеляції на вирок Сергію Стерненку.

Прихильники Сергія Стерненка, засудженого на семирічний тюремний термін, готуються до проведення чергової акції біля будівлі Офісу президента у Києві. Про нову акцію повідомляється на Facebook-сторінці Стерненка.

"Друзі, Дякую, що ви прийшли в суботу. Тільки сміливі можуть зламати систему. Це була чудова мирна акція — під Офісом Президента не було жодного постраждалого і жодної сутички", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні наголошується, що затриманому після акції ветерану АТО Владу Сорду "допомагають" і "уважно стежать" за перебігом його справи.

"Наша наступна зустріч — в день апеляції. Київ, Банкова Офіс президента. Дата буде відома найближчим часом. Готуємося", — сказано в повідомленні.

Також у повідомленні нагадали 5 вимог, які пред'являють влади:

звільнити Сергія Стерненка;

звільнити Андрія Антоненко "та інших політв'язнів";

накласти санкції РНБО на Андрія Портнова, заступника голови Адміністрації президента часів Януковича;

відставка генпрокурора Ірини Венедиктової;

відставка голови МВС Арсена Авакова.

Нагадаємо, 20 березня відбулася акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої розмалювали фасад Офісу президента. Протестувальники вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України".

Співробітники поліції затримали одного протестувальника, який розбивав скло на дверях. Ним виявився ветеран АТО Владислав Гранецький-Стафійчук "Сорд". А заступник міністра МВС Антон Геращенко звинуватив у події на Банковій екс-президента України Петра Порошенка.

Радник голови ОП Михайло Подоляк також розповів, чим погром на Банковій обернеться для прихильників Стерненка.

В Офісі президента України підрахували, що для очищення фасаду будівлі необхідно 2 млн гривень. Всі написи потрібно прибрати протягом 72 годин, в іншому випадку фарба вʼїсться в граніт і тоді сума збитків буде більшою. 22 березня в Києві почали відмивати графіті з фасаду Офісу президента.