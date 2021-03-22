Заступник голови МВС Геращенко назвав тих, хто розмалювали будівлю ОП "неонацистами" і "скінхедами"

Чиновник заявив, що за підсумками мітингу "будуть ще підозри" іншим причетним до вандалізму.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України, назвав тих, хто розмалювали будівлю Офісу президента (ОП) під час акції на підтримку Сергія Стерненка "неонацистами", "скінхедами" і "профашистами". Про це він сказав у прямому ефірі телеканалу "Україна 24".

"На мій погляд це була вакханалія насильства. Це був певний рубікон. Під час першої акції була бійка з поліцією. Другий раз, коли ми їх пустили до будівлі ОП, був мирний мітинг. Але вони хотіли більше крові, більше пекла. Під час третьої акції було завдано збитку будівлі ОП. Можливо, суспільству просто варто побачити хто такі друзі Стерненка. Це — маргінальні кола, які є профашистськими. Друзі Стерненка — це неонацисти і скінхеди", — заявив Геращенко.

Також він підкреслив, що на будівлю ОП завдали абревіатуру АCAB (All Cops Are Bastards, "Все поліцейські — виродки"). За словами Геращенко, це гасло використовують неонацисти і скінхеди.

Заступник голови МВС розповів, що під час мітингу "провокатори" нібито намагалися спровокувати силовиків для того, щоб "пролилася кров", чого правоохоронці, зі свого боку, не допустили. Однак, за словами Геращенко, якби протестувальники спробували зайти в саму будівлю Офісу президента — то зустріли б серйозний опір.

Також він зазначив, що готуються й інші підозри за підсумками акції 20 березня.

"У нас повністю зібрана інформація про тих осіб, які закликали до того, щоб було насильство, до тих осіб, які це реалізовували, і кожен буде притягнутий до відповідальності... До того ж, особам, які підпалювали табличку, підпалювали двері, розбивали вікна, будуть пред'явлені також цивільні позови щодо компенсації завданих збитків", — сказав Геращенко.

Він зазначив, що у кожного з причетних до вандалізму під час мітингу буде "свій склад злочину" і "своя відповідальність".

Нагадаємо, 20 березня пройшла акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої був розмальований фасад Офісу президента. Протестувальники вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку, на якій написано "Офіс президента України".

Затриманого під час мітингу ветерана АТО Влада Гранецького-Страфійчука "Сорда", який розбив вікна в будівлі, підозрюють у збройному хуліганстві.

Прихильники Стерненка вже готуються до проведення чергової акції біля будівлі Офісу президента в Києві, а сам засуджений після мітингу закликав Зеленського "вийти з теплої ванни".