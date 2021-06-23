Щоденний ризик за 13,5 тисяч: поліцейські масово звільняються, — Геращенко

На тлі низьких зарплат у нацполіції ДБР нещодавно оголосило конкурс на посади із зарплатою в 60 тис. грн, зазначив заступник міністра МВС.

Робота патрульних поліцейських дуже важлива для суспільства, вони щодня ризикують своїми життями, але отримують лише 13,5 тис. грн на місяць. Така ситуація їх не влаштовує, тому вони масово звільняються. Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час пресконференції 23 червня.

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[ + – ] Геращенко каже про зарплати, починаючи з 30:05

Геращенко розповів про ситуацію в інших правоохоронних відомствах, створених за останні сім років. Наприклад, у НАБУ, ДБР зарплати в 4-5 разів вищі. ДБР нещодавно оголосило конкурс на 150 посад із середньою зарплатою в 60 тис. грн., "тому поліцейські прагнуть перейти на роботу туди".

Заступник міністра сказав, що обурений таким дисбалансом у зарплатах, "чого немає в Європі, де розкид становить максимум 40%".

"Водії таксі й маршруток отримують більше співробітників поліції", — додав Геращенко.

Зазначимо, що про необхідність підвищення зарплат поліцейським Геращенко говорить не вперше. У грудні минулого року він розповідав, що "ми не можемо довго утримувати на роботі людей, які працюють за 14 000 гривень і повинні розплутувати дуже складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати, які заробляють сотні тисяч гривень на місяць". Тоді ж він заявив, що зарплата поліцейського та співробітника НАБУ за рік відрізняються в 5-6 разів.

Нагадаємо, Геращенко назвав тих, хто розмалювали будівлю Офісу президента під час акції на підтримку Сергія Стерненка "неонацистами", "скінхедами" і "профашистськими". Він підкреслив, що на будівлю нанесли абревіатуру АCAB (All Cops Are Bastards, "Усі поліцейські — виродки"). За словами Геращенка, це гасло використовують неонацисти і скінхеди.