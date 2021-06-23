Для ликвидации очередей в "Борисполе" открыли все входы в терминал D

Еще недавно были открыты только три входа из имеющихся пяти. В результате образовывались большие очереди.

Терминал D сейчас единственный обслуживает пассажиров в аэропорту "Борисполь", и теперь в нем открыты все входы. Об этом изданию avianews.com сообщила пресс-служба предприятия.

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Входы работают с 08:00 до 20:00. По два входа расположены на первом этаже (зона прилета) и на третьем (зона вылета). Еще один вход – на втором этаже, через который терминал соединен с многоуровневым паркингом.

"В аэропорту начался горячий сезон путешествий. Ежедневно предприятие обслуживает около 260 рейсов, а среднесуточный пассажиропоток превышает 37 тыс. человек. Поэтому мы решили открыть в течение дня дополнительные пункты контроля для входа в терминал D", – сказал замгендиректора аэропорта Георгий Зубко.

В аэропорту подчеркнули, что по-прежнему входить в терминал могут только пассажиры. На входе они должны предъявить билет или посадочный талон, если прошли регистрацию на рейс через интернет.

Ранее в дневное время в терминале D были открыты по одному входу на каждом этаже. Это приводило к образованию очередей, поскольку у пассажиров проверяли не только проверяли билеты и паспорта, но и проводили контроль на авиационную безопасность с использованием рамок металлодетекторов и рентген-установок.

Отметим, что 23 июня начался ремонт автомобильной трассы, ведущей из Киева в Борисполь. До конца лета будут открыты для движения только четыре полосы из восьми.

Напомним, на днях многие пассажиры не смогли попасть на борт самолетов МАУ, вылетавших из "Борисполя". Причиной названо то, что очень медленно шел процесс регистрации на рейсы. Авиакомпания обвинила в случившемся своего партнера в аэропорту и сообщила, что предложила пострадавшим пассажирам компенсации.

Также Фокус рассказывал, что Украина эвакуировала своих граждан из сектора Газы. Ранним утром 27 мая 109 украинцев вернулись на родину из-за войны Палестины и Израиля, на одном самолете вместе с ними вывезли граждан Молдовы и Болгарии.