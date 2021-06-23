Для ліквідації черг у "Борисполі" відкрили всі входи в термінал D

Ще нещодавно були відкриті тільки три входи з наявних п'яти. Унаслідок створювалися великі черги.

Термінал D зараз єдиний обслуговує пасажирів в аеропорту "Бориспіль", і тепер в ньому відкриті всі входи. Про це виданню avianews.com повідомила пресслужба підприємства.

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Входи працюють з 08:00 до 20:00. По два входи розташовані на першому поверсі (зона прильоту) та на третьому (зона вильоту). Ще один вхід — на другому поверсі, через який термінал зʼєднаний з багаторівневим паркінгом.

"В аеропорту почався гарячий сезон подорожей. Щодня підприємство обслуговує приблизно 260 рейсів, а середньодобовий пасажиропотік перевищує 37 тис. осіб. Тому ми вирішили відкрити протягом дня додаткові пункти контролю для входу в термінал D", — сказав заступник гендиректора аеропорту Георгій Зубко.

В аеропорту підкреслили, що як і раніше входити в термінал можуть лише пасажири. На вході вони повинні предʼявити квиток або посадковий талон, якщо пройшли реєстрацію на рейс через інтернет.

Раніше в денний час у терміналі D були відкриті по одному входу на кожному поверсі. Це призводило до утворення черг, оскільки в пасажирів перевіряли не тільки квитки і паспорти, а й проводили контроль на авіаційну безпеку з використанням рамок металодетекторів та рентген-установок.

Зазначимо, що 23 червня розпочався ремонт автомобільної траси, що веде з Києва до Борисполя. До кінця літа будуть відкриті для руху тільки чотири смуги з восьми.

Нагадаємо, днями багато пасажирів не змогли потрапити на борт літаків МАУ, що вилітали з "Борисполя". Причиною назване те, що дуже повільно йшов процес реєстрації на рейси. Авіакомпанія звинуватила у тому, що сталося, свого партнера в аеропорту та повідомила, що запропонувала постраждалим пасажирам компенсації.

Також Фокус розповідав, що Україна евакуювала своїх громадян із сектора Гази. Рано-вранці 27 травня 109 українців повернулися на батьківщину через війну Палестини й Ізраїлю, на одному літаку разом із ними вивезли громадян Молдови та Болгарії.