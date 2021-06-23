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Слой до 15 см: миллионы мертвых креветок выбросило на берег под Одессой (фото)

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Креветки, Одесса, Хаджибейский лиман
Фото: odessa.online | Креветки усеяли берег Хаджибейского лимана под Одессой

Животные массово задыхаются из-за выбросов сероводорода и цветения токсичных водорослей, утверждают экологи. 

На берег Хаджибейского лимана в Одесской области вынесло миллионы погибших креветок. Подробности порталу Odessa.online рассказал Сергей Забегловский, который обнаружил мертвых животных. 

По словам очевидца, он приехал на рыбалку с группой знакомых и едва зашел в воду у села Тихое, как заметил множество трупов, всплывших вместе с илом. Вскоре рыбаки заметили на берегу толстый слой мертвых креветок, который местами достигает около 15 сантиметров в толщину. 

"По всей видимости, то, что на берегу – это только малая часть, а больше креветок лежит на дне", — предположил Сергей Забегловский. 

Как объяснил руководитель отдела ихтиологии и регулирования рыболовства Черноморского рыбоохранного патруля Ольга Рудей, массовую гибель креветок обнаружили на прошлой неделе. По ее словам, мор в Хаджибейском лимане начинается в мае-июне вот уже пять лет из-за критической нехватки кислорода. Креветки просто задыхаются во время цветения токсичных сине-зеленых водорослей, вызванного дождями и повышением температуры, а также из-за выбросов сероводорода. 

Креветки, мор креветок, Хаджибейский лиман
Мертвые креветки на берегу Хаджибейского лимана
Креветки, мор креветок, Хаджибейский лиман
Множество креветок вынесло на берег Хаджибейского лимана
Креветки, мор креветок, Хаджибейский лиман
Трупы креветок на берегу
Креветки, мор креветок, Хаджибейский лиман
Креветки, мор креветок, Хаджибейский лиман
Креветки, мор креветок, Хаджибейский лиман

"Выброс происходит на дне, потом сероводород поднимается на поверхность. Отсюда мы наблюдаем такие белые пятна и ощущаем специфический запах. Поскольку креветка глубоководная, то происходит ее удушье", — объяснила Ольга Рудей. 

По результатам последних исследований экологов, уровень кислорода в Хаджибейском лимане упал до критической отметки: менеее двух миллиграммов на литр при норме в четыре миллиаграмма. 

Ранее писали о массовой гибели рыбы на Киевском водохранилище, трупы усеяли берег от дамбы ГЭС и выше Межигорья. Местные жители опасаются, что экологическая катастрофа нанесет непоправимый вред водоему и сорвет купательный сезон. 

В Великобритании на берег выбросило труп загадочного существа длиной семь метров и весом около четырех тонн. Ученые забрали образцы животного на экспертизу и предположили, что разложившиеся останки принадлежат крупной акуле. 

Писали также, что прорыв дамбы Хаджибейского лимана способен затопить часть Одессы. По словам депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Татьяны Плачковой, объект не ремонтировали уже почти двадцать лет.