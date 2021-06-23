Слой до 15 см: миллионы мертвых креветок выбросило на берег под Одессой (фото)

Животные массово задыхаются из-за выбросов сероводорода и цветения токсичных водорослей, утверждают экологи.

На берег Хаджибейского лимана в Одесской области вынесло миллионы погибших креветок. Подробности порталу Odessa.online рассказал Сергей Забегловский, который обнаружил мертвых животных.

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По словам очевидца, он приехал на рыбалку с группой знакомых и едва зашел в воду у села Тихое, как заметил множество трупов, всплывших вместе с илом. Вскоре рыбаки заметили на берегу толстый слой мертвых креветок, который местами достигает около 15 сантиметров в толщину.

"По всей видимости, то, что на берегу – это только малая часть, а больше креветок лежит на дне", — предположил Сергей Забегловский.

Как объяснил руководитель отдела ихтиологии и регулирования рыболовства Черноморского рыбоохранного патруля Ольга Рудей, массовую гибель креветок обнаружили на прошлой неделе. По ее словам, мор в Хаджибейском лимане начинается в мае-июне вот уже пять лет из-за критической нехватки кислорода. Креветки просто задыхаются во время цветения токсичных сине-зеленых водорослей, вызванного дождями и повышением температуры, а также из-за выбросов сероводорода.

[ + – ] Мертвые креветки на берегу Хаджибейского лимана [ + – ] Множество креветок вынесло на берег Хаджибейского лимана [ + – ] Трупы креветок на берегу

"Выброс происходит на дне, потом сероводород поднимается на поверхность. Отсюда мы наблюдаем такие белые пятна и ощущаем специфический запах. Поскольку креветка глубоководная, то происходит ее удушье", — объяснила Ольга Рудей.

По результатам последних исследований экологов, уровень кислорода в Хаджибейском лимане упал до критической отметки: менеее двух миллиграммов на литр при норме в четыре миллиаграмма.

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