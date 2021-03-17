Одессе грозит частичное затопление из-за возможного прорыва дамбы, - нардеп (видео)

Дамбу Хаджибейского лимана не ремонтировали почти 20 лет, и на чьем балансе она находится – непонятно.

Прорыв дамбы Хаджибейского лимана способен затопить часть Одессы. Об этом в среду, 17 марта, заявила во время брифинга депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Татьяна Плачкова.

"Каждый из вас знает, что такое Хаджибейский лиман. Это северо-западная часть Черного моря, 560 миллионов кубических метров воды площадью 112 квадратных километров. Каждый понимает, какое значение имеет дамба, удерживающая весь этот водоем", — отметила депутат.

Она отметила, что объектом никто не занимается уже на протяжении двух десятилетий, а сама она держится "на авось". По словам Плачковой, прорыв дамбы приведет к техногенной и экологической катастрофе – будет подтоплена часть Суворовского района, центральная часть города.

Она отметила, что в мэрии Одессы не знают, кому принадлежит дамба, а в "Укравтодоре" говорят, что не имеют к ней отношения, а потому ее не ремонтируют.

Начало брифинга Плачковой – 8:30:

У себя на странице в Facebook Плачкова написала, что заняться определением собственника гидротехнического сооружения и провести работы, необходимые для его безопасного функционирования, должны Кабинет министров и городская власть.

"По данным Всемирного фонда дикой природы большинство гидротехнических сооружений в нашей стране введены в эксплуатацию в советское время и в основном бесхозны — то есть не находятся на балансе ни одного предприятия, органа государственной власти или органа местного самоуправления", – отметила она.

Нардеп заявила, что готовит запрос к Кабмину, чтобы он "немедленно вмешался в ситуацию с дамбой".

Следует отметить, что 15 марта Служба автомобильных дорог в Одесской области опровергла информацию о том, что дамба находится на ее балансе.

"Это гидротехническое сооружение не стоит на балансе ни одной государственной структуры и является юридически бесхозной. Уже много лет вопрос аварийности сооружения, которое находится на территории города Одесса, остается нерешенным. В первую очередь, именно город должен был бы взять на себя ответственность, признать соответствующую коммунальную службу собственником аварийного сооружения и выступить с инициативой относительно ее срочного капитального ремонта", – говорится в заявлении.

Этому предшествовало заявление первого вице-мэра Одессы Михаила Кучука в эфире "Певрого городского", который заявил, что ремонтировать дамбу будет "Укравтодор".

"Мы писали всем: во все чрезвычайные комиссии, министерства. Она прорвёт и затопит 23 километра территории, 42 тысячи человек окажется под водой, затопит предприятия. Дамба — Укравтодора. Они хотели сделать дорогу в 200 метрах от дамбы, но сейчас перепроектируют. Они укрепят существующую дорогу и к ней пристроят ещё четыре полосы, магистраль пойдёт вокруг города. В ближайшее время проектирование дороги по дамбе будет закончено, и в конце года начнут строить за счёт государства", — заявил чиновник 12 марта.

Ранее "Укравтодор" и "УЗ" подписали меморандум о достройке Дарницкого моста в Киеве. Строительные работы на мосту планируют начать этим летом, а завершить — в конце года.

Также сообщалось, что в 2021 году "Укравтодор" построит и реконструирует 6,8 тыс. км дорог

Напомним, недавно ураган Исайя оставил сотни тысяч людей без света в регионе Карибского бассейна.