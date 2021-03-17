Одесі загрожує часткове затоплення через можливий прорив дамби, — нардеп (відео)

Дамбу Хаджибейського лиману не ремонтували майже 20 років, і на чиєму балансі вона — незрозуміло.

Прорив дамби Хаджибейського лиману здатний затопити частину Одеси. Про це в середу, 17 березня, заявила під час брифінгу депутат від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Тетяна Плачкова.

"Кожен з вас знає, що таке Хаджибейський лиман. Це північно-західна частина Чорного моря, 560 мільйонів кубічних метрів води площею 112 квадратних кілометрів. Кожен розуміє, яке значення має дамба, що утримує всю цю водойму", — зазначила депутат.

Вона зазначила, що об'єктом ніхто не займається вже протягом двох десятиліть, а сама вона тримається на "може". За словами Плачкової, прорив дамби призведе до техногенної та екологічної катастрофи — буде підтоплена частина Суворовського району, центральна частина міста.

Вона зазначила, що в мерії Одеси не знають, кому належить дамба, а в "Укравтодорі" кажуть, що не мають до неї відношення, а тому її не ремонтують.

Початок брифінгу Плачкової — 8:30:

У себе на сторінці у Facebook Плачкова написала, що зайнятися визначенням власника гідротехнічної споруди та провести роботи, необхідні для її безпечного функціонування, повинні Кабінет міністрів і міська влада.

"За даними Всесвітнього фонду дикої природи більшість гідротехнічних споруд у нашій країні введено в експлуатацію за радянських часів і в основному безхазяйні — тобто не перебувають на балансі жодного підприємства, органу державної влади чи органу місцевого самоврядування", — зазначила вона.

Нардеп заявила, що готує запит до Кабміну, щоб він "негайно втрутився в ситуацію з дамбою".

Варто зазначити, що 15 березня Служба автомобільних доріг в Одеській області спростувала інформацію про те, що дамба перебуває на її балансі.

"Ця гідротехнічна споруда не стоїть на балансі жодної державної структури і є юридично без господаря. Уже багато років питання аварійності споруди, яка розташована на території міста Одеса, залишається невирішеним. У першу чергу саме місто мало б взяти на себе відповідальність, визнати відповідну комунальну службу власником аварійної споруди та виступити з ініціативою щодо її термінового капітального ремонту", — йдеться в заяві.

Цьому передувала заява першого віцемера Одеси Михайла Кучука в ефірі "Першого міського", який заявив, що ремонтувати дамбу буде "Укравтодор".

"Ми писали всім: в усі надзвичайні комісії, міністерства. Вона прорве і затопить 23 кілометри території, 42 тисячі осіб опиняться під водою, затопить підприємства. Дамба — Укравтодору. Вони хотіли зробити дорогу у 200 метрах від дамби, але зараз перепроектує. Вони зміцнять існуючу дорогу і до неї прибудують ще чотири смуги, магістраль піде навколо міста. Найближчим часом проектування дороги по дамбі буде закінчено, і в кінці року почнуть будувати за рахунок держави", — заявив чиновник 12 березня.

Раніше "Укравтодор" і "УЗ" підписали меморандум про добудову Дарницького моста в Києві. Будівельні роботи на мосту планують почати цього літа, а завершити — у кінці року.

Також повідомлялося, що у 2021 році "Укравтодор" побудує і реконструює 6,8 тис. км доріг

Нагадаємо, що нещодавно ураган Ісайя залишив сотні тисяч людей без світла в регіоні Карибського басейну.