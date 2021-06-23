Шар до 15 см: мільйони мертвих креветок викинуло на берег під Одесою (фото)

Тварини масово задихаються через викиди сірководню і цвітіння токсичних водоростей, стверджують екологи.

На берег Хаджибейського лиману в Одеській області винесло мільйони загиблих креветок. Подробиці порталу Odessa.online розповів Сергій Забегловський, який виявив мертвих тварин.

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За словами очевидця, він приїхав на риболовлю з групою знайомих і ледь зайшов у воду біля села Тихе, як зауважив безліч трупів, що спливли разом з мулом. Незабаром рибалки помітили на березі товстий шар мертвих креветок, який подекуди сягає близько 15 сантиметрів завтовшки.

"По всій видимості, те, що на березі — це тільки мала частина, а більше креветок лежить на дні", — припустив Сергій Забегловський.

Як пояснила керівниця відділу іхтіології та регулювання рибальства Чорноморського рибоохоронної патруля Ольга Рудей, масову загибель креветок виявили минулого тижня. За її словами, мор у Хаджибейському лимані починається в травні-червні ось уже пʼять років через критичну нестачу кисню. Креветки просто задихаються під час цвітіння токсичних синьо-зелених водоростей, викликане дощами і підвищенням температури, а також через викиди сірководню.

[ + – ] Мертві креветки на березі Хаджибейського лиману [ + – ] Безліч креветок винесло на берег Хаджибейського лиману [ + – ] Трупи креветок на березі

"Викид відбувається на дні, потім сірководень піднімається на поверхню. Звідси ми спостерігаємо такі білі плями і відчуваємо специфічний запах. Оскільки креветка глибоководна, то відбувається її задушення", — пояснила Ольга Рудей.

За результатами останніх досліджень екологів, рівень кисню в Хаджибейському лимані впав до критичної позначки: менше двох міліграмів на літр при нормі в чотири міліграми.

Раніше писали про масову загибель риби на Київському водосховищі, трупи засіяли берег від дамби ГЕС і вище Межигірʼя. Місцеві жителі побоюються, що екологічна катастрофа завдасть непоправної шкоди водоймі і зірве купальний сезон.

У Великобританії на берег викинуло труп загадкової істоти завдовжки сім метрів і завважки близько чотирьох тонн. Учені забрали тваринні зразки на експертизу і припустили, що ці останки належать великій акулі.

Писали також, що прорив дамби Хаджибейського лиману здатний затопити частину Одеси. За словами депутата від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Тетяни Плачкової, обʼєкт не ремонтували вже майже двадцять років.