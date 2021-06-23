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Шар до 15 см: мільйони мертвих креветок викинуло на берег під Одесою (фото)

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Креветки, Одеса, Хаджибейський лиман
Фото: odessa.online | Креветки засіяли берег Хаджибейського лиману під Одесою

Тварини масово задихаються через викиди сірководню і цвітіння токсичних водоростей, стверджують екологи.

На берег Хаджибейського лиману в Одеській області винесло мільйони загиблих креветок. Подробиці порталу Odessa.online розповів Сергій Забегловський, який виявив мертвих тварин.

За словами очевидця, він приїхав на риболовлю з групою знайомих і ледь зайшов у воду біля села Тихе, як зауважив безліч трупів, що спливли разом з мулом. Незабаром рибалки помітили на березі товстий шар мертвих креветок, який подекуди сягає близько 15 сантиметрів завтовшки.

"По всій видимості, те, що на березі — це тільки мала частина, а більше креветок лежить на дні", — припустив Сергій Забегловський.

Як пояснила керівниця відділу іхтіології та регулювання рибальства Чорноморського рибоохоронної патруля Ольга Рудей, масову загибель креветок виявили минулого тижня. За її словами, мор у Хаджибейському лимані починається в травні-червні ось уже пʼять років через критичну нестачу кисню. Креветки просто задихаються під час цвітіння токсичних синьо-зелених водоростей, викликане дощами і підвищенням температури, а також через викиди сірководню.

Мертві креветки на березі Хаджибейського лиману
Мертві креветки на березі Хаджибейського лиману
Безліч креветок винесло на берег Хаджибейського лиману
Безліч креветок винесло на берег Хаджибейського лиману
Трупи креветок на березі
Трупи креветок на березі
Мертві креветки на березі Хаджибейського лиману
Безліч креветок винесло на берег Хаджибейського лиману
Трупи креветок на березі

"Викид відбувається на дні, потім сірководень піднімається на поверхню. Звідси ми спостерігаємо такі білі плями і відчуваємо специфічний запах. Оскільки креветка глибоководна, то відбувається її задушення", — пояснила Ольга Рудей.

За результатами останніх досліджень екологів, рівень кисню в Хаджибейському лимані впав до критичної позначки: менше двох міліграмів на літр при нормі в чотири міліграми.

Раніше писали про масову загибель риби на Київському водосховищі, трупи засіяли берег від дамби ГЕС і вище Межигірʼя. Місцеві жителі побоюються, що екологічна катастрофа завдасть непоправної шкоди водоймі і зірве купальний сезон.

У Великобританії на берег викинуло труп загадкової істоти завдовжки сім метрів і завважки близько чотирьох тонн. Учені забрали тваринні зразки на експертизу і припустили, що ці останки належать великій акулі.

Писали також, що прорив дамби Хаджибейського лиману здатний затопити частину Одеси. За словами депутата від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Тетяни Плачкової, обʼєкт не ремонтували вже майже двадцять років.