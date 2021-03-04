В Уельсі на берег викинуло тушу невідомої істоти довжиною сім метрів (фото)

Ідентифікувати останки поки не виходить, тому що відсутні голова та кінцівки.

Тушу довжиною сім метрів і вагою не менше чотирьох тонн виявили на Південному пляжі Брод-Хейвен в Пембрукшир (Уельс, Великобританія), пише The Mirror.

Ідентифікувати істоту не вийшло, оскільки у неї відсутні голова та кінцівки, а ступінь розкладу була вкрай високою. Щоб визначити, хто це, зразки тканин відправили на експертизу фахівцям Музею природної історії і Лондонського зоопарку.

Як розповів журналістам Метью Вестфілд з британської програми вивчення китоподібних, які викинулися на берег (CSIP), тварина загинула в морі, після чого її винесло припливом на берег вже в напіврозкладеном вигляді.

Поки експерти вивчають останки, з'явилися припущення, що викинута на берег істота — гігантська акула.

"Судячи з фотографій, ми спочатку так не думали через його розміру і через те, що гігантські акули рідко зустрічаються на пляжах навколо Уельсу", — пояснив сумніви Вестфілд. Він додав, що спочатку вони думали, що це кит, однак, приїхавши на місце, зрозуміли, що помилилися, оскільки запах кита відрізняється від того, який йшов від знахідки. Це був запах тухлої риби. До цієї версії вчених схиляє і структура кісток істоти, яка більше характерна для риби.

Гігантська акула, про яку говорить Вестфілд, — це другий за величиною вид акул, який поступається за параметрами тільки китовим акулам. Існують особини довжиною до дев'яти метрів. Вони їдять планктон і загалом не є небезпечними для людини.

Нагадаємо, в Таїланді жінка знайшла на березі шматок незрозумілої воскоподібної речовини вагою сім кілограмів із запахом риби. Коли вона принесла його додому, виявилося, що це, швидше за все, сіра амбра. Вартість знахідки — близько 260 тисяч доларів.