Жительница Таиланда случайно нашла на берегу океана "булыжник" ценой в $260 тысяч (фото)

Субстанция, обнаруженная женщиной, имеет очень высокую цену на рынке парфюмерии и используется для производства дорогих духов.

49-летняя жительница провинции Накхонситхаммарат в Таиланде по имени Сирипорн Ниамрин во время прогулки по пляжу после ливня обнаружила воскоподобный булыжник, который имел неприятный рыбный запах. Однако несмотря на это, она взяла довольно тяжелую находку и понесла к своему дому, который находился в 500 метрах, пишет The Mirror.

Твердую массу женщина тащила в надежде, что разберется, что это, и сможет продать, заработав немного денег. Дома она первым делом взвесила "камень", масса которого составила 7 килограммов, а размеры – 30,5 на 61 см.

Чтобы понять, что же это такое, женщина попросила соседей помочь идентифицировать объект, и была шокирована, когда некоторые и предположили, что перед ними китовая рвота – очень редкое вещество, известное также под названием серая амбра. Оно очень ценится в парфюмерии как сильный афрозидиак и фиксатор запаха.

Чтобы проверить догадки, Сирипорн нагрела булыжник над огнем, в результате чего тот начал плавиться, а затем снова затвердел. Это свидетельствует на пользу версии соседей о происхождении субстанции: именно так ведет себя при нагревании "китовое золото".

Как известно, серая амбра вырабатывается желчными протоками кашалотов, причем только самцов, в их кишечно-желудочном тракте для облегчения прохождения больших или острых предметов, например, роговых клювов в глотках проглоченных кашалотом кальмаров. Киты изрыгают ее в виде слизи, которая затвердевает и плавает на поверхности океанических вод.

Теперь женщина ждет, когда к ней приедут эксперты, которые подтвердят, что это серая амбра. Стоимость семи килограммов такого вещества составляет приблизительно 260 тысяч долларов.

"Если у меня действительно есть настоящая амбра, я могу помочь своим близким, как только найду для неё покупателя. Мне повезло, что я нашла такой большой кусок. Надеюсь, он принесёт мне деньги", – рассказала Сирипорн Ниамрин журналистам.

В феврале еще один житель Таиланда нашел необычайно дорогую вещь на берегу океана после отлива. 37-летний рыбак Хатчай Нийомдеча случайно наткнулся на драгоценную жемчужину редчайшего апельсинового оттенка. Жемчужина находилась в раковине, которая прицепилась к старому бую. Ее предварительная стоимость составляет не менее 300 тысяч долларов.

Земляк рыбака, 40-летний дальнобойщик из Таиланда, тоже нашел драгоценную жемчужину Мело в моллюсках, которых купил на обед. За моллюсков он заплатил менее двух долларов, а стоимость находки может составлять не менее двухсот тысяч долларов.