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Жительница Таиланда случайно нашла на берегу океана "булыжник" ценой в $260 тысяч (фото)

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серая амбра, китовое золото, Таиланд, фото, находка на берегу
Фото: The Mirror | "Китовое золото" очень ценится на парфюмерном рынке

Субстанция, обнаруженная женщиной, имеет очень высокую цену на рынке парфюмерии и используется для производства дорогих духов.

49-летняя жительница провинции Накхонситхаммарат в Таиланде по имени Сирипорн Ниамрин во время прогулки по пляжу после ливня обнаружила воскоподобный булыжник, который имел неприятный рыбный запах. Однако несмотря на это, она взяла довольно тяжелую находку и понесла к своему дому, который находился в 500 метрах, пишет The Mirror.

Твердую массу женщина тащила в надежде, что разберется, что это, и сможет продать, заработав немного денег. Дома она первым делом взвесила "камень", масса которого составила 7 килограммов, а размеры – 30,5 на 61 см.

Чтобы понять, что же это такое, женщина попросила соседей помочь идентифицировать объект, и была шокирована, когда некоторые и предположили, что перед ними китовая рвота – очень редкое вещество, известное также под названием серая амбра. Оно очень ценится в парфюмерии как сильный афрозидиак и фиксатор запаха.

Чтобы проверить догадки, Сирипорн нагрела булыжник над огнем, в результате чего тот начал плавиться, а затем снова затвердел. Это свидетельствует на пользу версии соседей о происхождении субстанции: именно так ведет себя при нагревании "китовое золото".

серая амбра, китовое золото, Таиланд, находка
серая амбра, китовое золото, Таиланд, находка
серая амбра, китовое золото, Таиланд, находка
серая амбра, китовое золото, Таиланд, находка
серая амбра, китовое золото, Таиланд, находка
серая амбра, китовое золото, Таиланд, находка

Как известно, серая амбра вырабатывается желчными протоками кашалотов, причем только самцов, в их кишечно-желудочном тракте для облегчения прохождения больших или острых предметов, например, роговых клювов в глотках проглоченных кашалотом кальмаров. Киты изрыгают ее в виде слизи, которая затвердевает и плавает на поверхности океанических вод.

Теперь женщина ждет, когда к ней приедут эксперты, которые подтвердят, что это серая амбра. Стоимость семи килограммов такого вещества составляет приблизительно 260 тысяч долларов.

"Если у меня действительно есть настоящая амбра, я могу помочь своим близким, как только найду для неё покупателя. Мне повезло, что я нашла такой большой кусок. Надеюсь, он принесёт мне деньги", – рассказала  Сирипорн Ниамрин журналистам.

В феврале еще один житель Таиланда нашел необычайно дорогую вещь на берегу океана после отлива. 37-летний рыбак Хатчай Нийомдеча  случайно наткнулся на драгоценную жемчужину редчайшего апельсинового оттенка. Жемчужина находилась в раковине, которая прицепилась к старому бую. Ее предварительная стоимость составляет не менее 300 тысяч долларов.

Земляк рыбака, 40-летний дальнобойщик из Таиланда, тоже нашел драгоценную жемчужину Мело в моллюсках, которых купил на обед. За моллюсков он заплатил менее двух долларов, а стоимость находки может составлять не менее двухсот тысяч долларов.