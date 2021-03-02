Мешканка Таїланду випадково знайшла на березі океану "булижник" ціною $260 тисяч (фото)

Субстанція, виявлена жінкою, має дуже високу ціну на ринку парфумерії і використовується для виробництва дорогих парфумів.

49-річна мешканка провінції Накхонситхаммарат у Таїланді на ім'я Сіріпорн Ніамрін під час прогулянки пляжем після зливи виявила воскоподібний камінь, який мав неприємний рибний запах. Однак незважаючи на це, вона взяла досить важку знахідку і понесла до свого дому, який знаходився в 500 метрах, пише The Mirror.

Тверду масу жінка тягла в надії, що розбереться, що це, і зможе продати, заробивши трохи грошей. Удома вона насамперед зважила "камінь", маса якого склала 7 кілограмів, а розміри — 30,5 на 61 см.

Щоб зрозуміти, що ж це таке, жінка попросила сусідів допомогти ідентифікувати об'єкт, і була шокована, коли деякі і припустили, що перед ними китова блювота — дуже рідкісна речовина, відома також під назвою сіра амбра. Вона дуже цінується у парфумерії як сильний афродизіак і фіксатор запаху.

Щоб перевірити припущення, Сіріпорн нагріла кругляк над вогнем, через що той почав плавитися, а потім знову затвердів. Це свідчить на користь версії сусідів про походження субстанції: саме так поводиться при нагріванні "китове золото".

Як відомо, сіра амбра виробляється жовчними протоками кашалотів, до того ж тільки самців, у їх кишково-шлунковому тракті для полегшення проходження великих або гострих предметів, наприклад, рогових дзьобів у горлянках проковтнутих кашалотом кальмарів. Кити вивергають її у вигляді слизу, який твердне і плаває на поверхні океанічних вод.

Тепер жінка чекає, коли до неї приїдуть експерти, які підтвердять, що це сіра амбра. Вартість семи кілограмів такої речовини становить приблизно 260 тисяч доларів.

"Якщо у мене дійсно є справжня амбра, я можу допомогти своїм близьким, як тільки знайду для неї покупця. Мені пощастило, що я знайшла такий великий шматок. Сподіваюся, він принесе мені гроші", — розповіла Сіріпорн Ніамрін журналістам.

У лютому ще один житель Таїланду знайшов надзвичайно дорогу річ на березі океану після відпливу. 37-річний рибалка Хатчай Нійомдеча випадково натрапив на коштовну перлину рідкісного апельсинового відтінку. Перлина перебувала в раковині, яка причепилася до старого буя. Її попередня вартість становить не менше 300 тисяч доларів.

Земляк рибалки, 40-річний далекобійник з Таїланду, теж знайшов дорогоцінну перлину Мело у молюсках, яких купив на обід. За молюсків він заплатив менше двох доларів, а вартість знахідки може становити не менше двохсот тисяч доларів.