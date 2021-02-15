Дальнобойщик из Таиланда нашел редкую жемчужину в своем обеде

Монтиан Янсук купил моллюсков на местном рынке и в одном из них оказалась жемчужина Мело

40-летний дальнобойщик из Таиланда нашел драгоценную жемчужину Мело в моллюсках которых купил на обед. За моллюсков он заплатил менее двух долларов, а стоимость находки может составлять не менее двухсот тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас жемчужину отправили на экспертизу и оценку, однако Монтиан Янсук считает, что ему улыбнулась удача.

[ + – ] Найденная жемчужина и раковина, в которой она выросла

Они с женой купили на обед свежую рыбу, моллюсков и креветок, которые пожарили на углях, а во время обеда их сын чуть не подавился жемчужиной. Сначала они подумали, что это камешек, однако вспомнили о своем соотечественники, рыбаке, нашедшем драгоценную жемчужину Мело в раковине, прицепившейся к старому бую и, отмыв находку, отнесли ее оценщику.

Оранжевая жемчужина весит семь грамм и размером с монетку. Если ее подлинность и ценность будет подтверждена, что стоимость ее составит не менее 200 тысяч долларов.

"Моя семья и соседи собрались, чтобы посмотреть на находку, и согласились, что это то, чего мы никогда раньше не видели. Это очень похоже на жемчужину, и я чувствую, что нам удастся на этом заработать", — заявил счастливый дальнобойщик.

[ + – ] Янсук и раковина Мело [ + – ] Моллюск Мело мело

Напомним, 37-летний рыбак из Таиланда случайно нашел драгоценную жемчужину редчайшего апельсинового оттенка. Хатчай Нийомдеча собирал со своей семьей моллюсков на берегу океана после отлива. Жемчужина находилась в раковине, которая прицепилась к старому бую. Ее предварительная стоимость составляет не менее 300 тысяч долларов. Дело в оттенке – оранжевые жемчужины столь яркого цвета невероятно редко встречаются, размере и форме – находка почти идеально круглая.

Интересно, но найденная жемчужина, является так называемой жемчужиной Мело, она состоит не из перламутра, так как рождает их не двустворчатый моллюск (в отличие от жемчуга Южных морей, Акои и Таити), а морская улитка Мело мело. Ареал обитания этой улитки — Вьетнам и воды Юго-Восточной Азии. Улитка Мело мело предпочитает обитать на глинистом дне тропических вод на глубине около 10 метров и представляет собой большую редкость.

В 1999 году ярко-оранжевая Мело размером 23 на 19 мм была продана на аукционе в Гонконге за 488 800 долларов.

Культивировать подобный жемчуг невозможно, его находят только в естественных условиях.