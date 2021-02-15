Далекобійник з Таїланду знайшов рідкісну перлину у своєму обіді

Монтіано Янсук купив молюсків на місцевому ринку і в одному з них виявилася перлина Мело

40-річний далекобійник з Таїланду знайшов дорогоцінну перлину Мело в молюсках, яких купив на обід. За молюсків він заплатив менше двох доларів, а вартість знахідки може становити не менше двохсот тисяч доларів. Про це пише Daily Mail.

Зараз перлину відправили на експертизу і оцінку, однак Монтіано Янсук вважає, що йому посміхнулася удача.

[ + – ] Знайдена перлина і раковина, в якій вона виросла

Вони з дружиною купили на обід свіжу рибу, молюсків і креветок, яких засмажили на вугіллі, а під час обіду їх син ледь не вдавився перлиною. Спочатку вони подумали, що це камінчик, однак згадали про свого співвітчизника, рибака, котрий знайшов дорогоцінну перлину Мело у раковині, що причепилася до старого буя і, відмивши знахідку, віднесли її оцінювачу.

Помаранчева перлина важить сім грам і розміром з монетку. Якщо її справжність і цінність підтвердять, вартість перлини складе не менше 200 тисяч доларів.

"Моя сім'я і сусіди зібралися, щоб подивитися на знахідку, і погодилися, що це те, чого ми ніколи раніше не бачили. Це дуже схоже на перлину, і я відчуваю, що нам вдасться на цьому заробити", — заявив щасливий далекобійник.

[ + – ] Янсук і раковина Мело [ + – ] Молюск Мело мело

Нагадаємо, 37-річний рибалка з Таїланду випадково знайшов дорогоцінну перлину рідкісного апельсинового відтінку. Хатчай Нійомдеча збирав зі своєю сім'єю молюсків на березі океану після відпливу. Перлина перебувала в раковині, яка причепилася до старого буя. Її попередня вартість становить не менше 300 тисяч доларів. Справа у відтінку — помаранчеві перлини такого яскравого кольору, розміру та форми неймовірно рідко зустрічаються — знахідка майже ідеально кругла.

Цікаво, але знайдена перлина, є так званою перлиною Мело, вона складається не з перламутру, оскільки породжує їх не двостулковий молюск (на відміну від перлів Південних морів, Акої і Таїті), а морський равлик Мело мело. Ареал проживання цього равлика — В'єтнам і води Південно-Східної Азії. Улітку Мело мело воліє жити на глинистому дні тропічних вод на глибині близько 10 метрів і і є дуже рідкісним.

У 1999 році яскраво-помаранчева Мело розміром 23 на 19 мм була продана на аукціоні в Гонконгу за 488 800 доларів.

Культивувати подібні перли неможливо, їх знаходять тільки в природних умовах.