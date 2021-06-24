В Киеве на Андреевском спуске обвалилась крыша исторического дома (фото)

Здание построено в 1891 году и сейчас входит в список туристических достопримечательностей Киева благодаря уникальным дверям.

В Киеве на Андреевском спуске, 18, обвалилась крыша исторического здания возрастом 130 лет. Об этом в Facebook рассказало сообщество "ЧЕСНО.Київ".

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Здание расположено на рядом с "Театром на подоле". Очевидцы разместили в сети фото, на котором кровля двухэтажного дома прогнулась внутрь, образовав огромную дыру диаметром несколько метров, через которую дожди смогут залить внутренние помещения. По адресу Андреевский спуск, 18 расположены не только домик, но и комплекс зданий, маркированных буквами А, Б, В, Г, Д, Е.

"Это парадоксальная ситуация для улицы, которая является одной из визитных карточек нашего города, не так ли, Виталий Кличко?", — обратились авторы к мэру столицы. — "Если не будет принято никаких мер по восстановлению крыши, Киев потеряет еще один исторический дом".

Парадная дверь декорирована композицией в виде двух портиков с накладными элементами в стиле неоренесанса — она входит в топ-20 исторических дверей, которые туристам рекомендуют посмотреть в Киеве. В советское время в доме размещались 18 художественных мастерских, однако художников выселили.

[ + – ] Дверь исторического дома на Андреевском спуске в Киеве Фото: ЧЕСНО. Київ

Научный сотрудник Музея одной улицы Анатолий Кияшко рассказал, что дом №18 на Андреевском спуске построили в 1891 году по проекту архитектора Андрея Крауса для семьи ювелира Иосифа Ребенка. "Дом Иосифу принадлежал до самой смерти, а умер он в 1943 году, во время Второй Мировой войны", — утверждает историк.

Как пишет "Радио Свобода", администрация Подольского района передала дом в аренду компании "Авиантбуд", которая зарегистрирована через цепочку кипрских фирм, организация стала официальным землепользователем участка, но не смогла получить его в собственность. В 2007 "Авиантбуд" даже заключила охранный договор и обязалась провести реставрацию фасада. Согласно этому документу, фирма планировала использовать дом под складские помещенияя.

[ + – ] Дом на Андреевском спуске, 18, в Киеве Фото: ЧЕСНО. Київ

Журналисты "Схем" получили решение Киевсовета 2010 года, которым депутаты разрешили выкупить землю под домом для строительства. В 2012 году глова комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец заявил, что компания решила снести дом №18 на Андреевском спуске, чтобы построить новое здание под офисный центр, жилые апартаменты, подземную парковку и заведения торговли.

Ранее писали, что в Киеве снесли 120-летний дом Уткина, расположенный по улице Петлюры, 29, неподалеку от Центрального ЖД-вокзала. Шевченковская окружная прокуратура Киева открыла уголовное производство о самовольном строительстве.