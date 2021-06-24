У Києві на Андріївському узвозі обвалився дах історичного будинку (фото)

Будинок побудований у 1891 році і зараз входить у список туристичних визначних пам'яток Києва завдяки унікальним дверям.

У Києві на Андріївському узвозі, 18 обвалився дах історичної будівлі віком 130 років. Про це у Facebook розповіла спільнота "ЧЕСНО.Київ".

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Будівля розташована поруч з "Театром на Подолі". Очевидцями було розміщене в мережі фото, на якому покрівля двоповерхового будинку прогнулася всередину, утворивши величезну діру діаметром кілька метрів, через яку дощі зможуть залити внутрішні приміщення. За адресою Андріївський узвіз, 18 розташовані не тільки будиночок, а й комплекс будівель, маркованих літерами А, Б, В, Г, Д, Е.

"Це парадоксальна ситуація для вулиці, яка є однією з візитних карток нашого міста, чи не так, Віталію Кличку?", — звернулися автори до мера столиці. — "Якщо не буде вжито жодних заходів з відновлення даху, Київ втратить ще один історичний будинок".

Парадні двері декоровані композицією у вигляді двох портиків з накладними елементами в стилі неоренесансу — вона входить у топ-20 історичних дверей, які туристам рекомендують подивитися в Києві. За радянських часів у будинку розміщувалися 18 художніх майстерень, однак художників виселили.

[ + – ] Двері історичного будинку на Андріївському узвозі в Києві Фото: ЧЕСНО. Київ

Науковий співробітник Музею однієї вулиці Анатолій Кіяшко розповів, що будинок №18 на Андріївському узвозі побудували в 1891 році за проектом архітектора Андрія Крауса для сімʼї ювеліра Йосифа Ребенка. "Будинок Йосипу належав до самої смерті, а помер він у 1943 році, під час Другої Світової війни", — стверджує історик.

Як пише "Радіо Свобода", адміністрація Подільського району передала будинок в оренду компанії "Авіантбуд", яка зареєстрована через ланцюжок кіпрських фірм, організація стала офіційним землекористувачем ділянки, але не змогла отримати його у власність. У 2007 "Авіантбуд" навіть уклала охоронний договір і взяла на себе зобовʼязання провести реставрацію фасаду. Згідно з цим документом, фірма планувала використовувати будинок під складські приміщення.

[ + – ] Будинок на Андріївському узвозі, 18 у Києві Фото: ЧЕСНО. Київ

Журналісти "Схем" отримали рішення Київради 2010 року, яким депутати дозволили викупити землю під будинком для будівництва. У 2012 році голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець заявив, що компанія вирішила знести будинок №18 на Андріївському узвозі, щоб побудувати нову будівлю під офісний центр, житлові апартаменти, підземне паркування і заклади торгівлі.

Раніше писали, що в Києві знесли 120-річний будинок Уткіна, розташований на вулиці Петлюри, 29, неподалік від Центрального залізничного вокзалу. Шевченківська окружна прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження про самовільне будівництво.