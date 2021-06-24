Вакцинированные украинцы защищены от индийского штамма коронавируса, — Ляшко

Если человек получил вакцину от COVID-19, то у него не будет среднего и тяжелого течения болезни после вируса дельта.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы, получившие вакцину от коронавирусной инфекции, защищены от агрессивного индийского штамма коронавируса, об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, сегодня Украине работают тест-системы, которые могут выявлять индийский штамм коронавируса.

"Вакцины работают. По исследованиям, которые у нас есть по некоторым вакцинам (в частности, по наиболее детальному исследованию в Великобритании), есть 93%, что у вакцинированных вирус не убегает от иммунного ответа. То есть вакцинированные люди защищены", – заявил Виктор Ляшко в эфире телеканала.

Глава МОЗ обратил внимание, что при вакцинации речь идет об облегчении течения болезни, и если человек получил вакцину от COVID-19, то у него не будет среднего и тяжелого течения болезни после вируса дельта.

Что касается лечения COVID-19, вызванного дельта штаммом коронавируса, то терапии и препарата, который мог бы убить вирус, не существует. Пациентам с подтвержденным COVID-19 оказывают симптоматическую терапию, а некоторые препараты все еще проходят клинические испытания.

"Лечение, это отдельный вопрос. Той терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, они защищены", - продолжил министр здравоохранения.

Подытоживая, Виктор Ляшко напомнил, что в Украине продолжают действовать все противоэпидемические меры, в том числе масочный режим и соблюдение дистанции.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине зафиксировали опасный дельта штамм коронавируса. Индийский штамм коронавируса обнаружили у 66-летней женщины и 16-летнего подростка, которые недавно вернулись из России.

Также Фокус рассказывал, что СНБО хочет ввести ПЦР-тесты для граждан из РФ, Беларуси, Великобритании и Португалии, въезжающих в Украину. Такие меры обусловлены тем, что в Украине зафиксировали агрессивный индийский штамм коронавируса.