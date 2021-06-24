Вакциновані українці захищені від індійського штаму коронавурусу, — Ляшко

Якщо людина отримала вакцину від COVID-19, то у неї не буде середнього і важкого перебігу хвороби після вірусу дельта.

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що українці, які отримали вакцину від коронавірусною інфекції, захищені від агресивного індійського штаму коронавірусу, про це він заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За його словами, сьогодні в Україні працюють тест-системи, які можуть виявляти індійський штам коронавірусу.

"Вакцини працюють. За дослідженнями, які у нас є по деяких вакцинах (зокрема, за найбільш детальним дослідженням у Великобританії), є 93%, що у вакцинованих вірус не тікає від імунної відповіді. Тобто вакциновані люди захищені", — заявив Віктор Ляшко в ефірі телеканалу.

Глава МОЗ звернув увагу, що при вакцинації йдеться про полегшення перебігу хвороби, і якщо людина отримала вакцину від COVID-19, то у неї не буде середнього і важкого перебігу хвороби після вірусу дельта.

Що стосується лікування COVID-19, викликаного дельта штамом коронавірусу, то терапії та препарату, який міг би вбити вірус, не існує. Пацієнтам з підтвердженим COVID-19 надають симптоматичну терапію, а деякі препарати все ще проходять клінічні випробування.

"Лікування, це окреме питання. Такої терапії, яка вбиває коронавірус, не існує, є симптоматичне лікування та певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні випробування. Препарат не винайдено, є певні просування. Я думаю, десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. Люди, які вакциновані, вони захищені", — продовжив міністр охорони здоровʼя.

Підсумовуючи, Віктор Ляшко нагадав, що в Україні продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, зокрема масковий режим і дотримання дистанції.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні зафіксували небезпечний дельта штам коронавірусу. Індійський штам коронавірусу виявили у 66-річної жінки та 16-річного підлітка, які нещодавно повернулися з Росії.

Також Фокус розповідав, що РНБО хоче ввести ПЛР-тести для громадян з РФ, Білорусі, Великої Британії та Португалії, які вʼїжджають в Україну. Такі заходи обумовлені тим, що в Україні зафіксували агресивний індійський штам коронавірусу.