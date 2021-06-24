А маска где? В Ровно девушка разделась в троллейбусе и поругалась с кондуктором (видео)

Мисс Ровенская область-2014 по просьбе подруги продефилировала по салону в одном купальнике, игнорируя замечания.

В Ровно блогерша Екатерина Крылова, известная под псевдонимом Катя Майами, решилась раздеться прямо во время поездки в троллейбусе. Она опубликовала видеоролик на своей странице в соцсети "Instagram", передают "Ровенские новости".

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Во время поездки подруга за кадром поинтересовалась у девушки: "Катя, а слабо в тралике раздеться?". Екатерина согласилась и тут же сбросила с себя платье, оставшись в купальнике. В таком виде блогерша продефилировала по задней части троллейбуса.

Выходка Кати Майами рассердила кондукторшу, которая решила ее остановить. Главной претензией сотрудницы "Ровноэлектроавтотранс" стал тот факт, что девушка ехала без маски. Пассажирка лишь рассмеялась после слов кондуктора и продолжила его игнорировать.

"Где ваша маска? Так, маску одела бегом. Что ты тут крутишься? На остановке высади это бл*дство. Маски нет и одевать не хочет. Да разденься уже совсем", — произнесла разгневанная женщина. Чем закончился конфликт — неизвестно.

Катя Майами ведет закрытый аккаунт в Instagram, который набрал почти 7,8 тысячи подписчиков. Блогерша специализируется на пранках, ранее она прокатилась в купальнике на мотоцикле. В 2014 году 17-летняя Екатерина Крылова стала мисс Ровенская область.

Журналисты "Радио Трек" предположили, что блогерша является родственницей Сергея Крылова, владельца многих заведений в Ровно, таких как "Амиго", "Ель-Пасо" и "Фітнес порт". Во время интервью Катя обмолвилась, что ее маму зовут Виктория, как и жену известного ровенского бизнесмена. Кроме того, один из видеороликов с ее участием записала та же команда, которая сняла рекламу для ресторана "Эль-Пасо".

Ранее появилась информация, что в Киеве блогер Александр Волошин забрал у ребенка подаренный iPhone. По словам матери девочки, парень сам вручил фанатке смартфон и записал ее реакцию, а затем выключил камеру и попытался забрать дорогостоящий подарок.