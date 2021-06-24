"Висади це бл * дство": у Рівному блогерка роздяглася в тролейбусі на прохання подруги (відео)

Міс Рівненська область-2014 на прохання подруги продефілювала по салону в одному купальнику, ігноруючи зауваження.

У Рівному блогерка Катерина Крилова, відома під псевдонімом Катя Маямі, зважилася роздягнутися прямо під час поїздки в тролейбусі. Вона опублікувала відеоролик на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передають "Рівненські новини".

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Під час поїздки подруга за кадром поцікавилася у дівчини: "Катя, а слабо в траліку роздягнутися?". Катерина погодилася і тут же скинула із себе сукню, залишившись у купальнику. У такому вигляді блогерка продефілювала по задній частині тролейбуса.

Витівка Каті Маямі розсердила кондукторку, яка вирішила її зупинити. Головною претензією співробітниці "Рівнеелектроавтотранс" став той факт, що дівчина їхала без маски. Пасажирка лише розсміялася після слів кондукторки і продовжила її ігнорувати.

"Де ваша маска? Так, маску одягла бігом. Що ти тут крутишся? На зупинці висади це бл * дство. Маски немає і одягати не хоче. Так, роздягнись уже зовсім", — сказала розгнівана жінка. Чим закінчився конфлікт — невідомо.

Катя Маямі веде закритий акаунт в Instagram, який набрав майже 7,8 тисячі підписників. Блогерка спеціалізується на пранках, раніше вона проїхалася в купальнику на мотоциклі. У 2014 році 17-річна Катерина Крилова стала міс-Рівненська область.

Журналісти "Радіо Трек" припустили, що блогерка є родичкою Сергія Крилова, власника багатьох закладів у Рівному, таких як "Аміго", "Ель-Пасо" і "Фітнес порт". Під час інтервʼю Катя обмовилася, що її маму звати Вікторія, як і дружину відомого рівненського бізнесмена. Крім того, один з відеороликів з її участю записала та ж команда, яка зняла рекламу для ресторану "Ель-Пасо".

Раніше зʼявилася інформація, що в Києві блогер Олександр Волошин забрав у дитини подарований iPhone. За словами матері дівчинки, хлопець сам вручив фанатці смартфон і записав її реакцію, а потім вимкнув камеру і спробував забрати дорогий подарунок.