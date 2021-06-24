Британская компания обеспечит ВМС Украины "современным фрегатом"

В меморандуме, компания из Соединенного королевства обеспечит моряков фрегатом. СМИ предполагают, что есть два варианта, один из них — украинский проект 2005 года.

Британская оборонная корпорация Babcock International заключила меморандум с Министерством обороны Украины, в котором указывается обеспечение Украине "современного фрегата". Об этом идется в заявлении компании.

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Меморандум был подписан 21 июня в Одессе на борту корабля HMS Defender, когда Украина и Британия договорились о военном сотрудничестве.

В рамках программы планируется расширить возможности военно-морских платформ, их поставки, а также передачу ракетного корабля быстрого нападения. Также планируется вести работу над возрождением украинских верфей.

Однако подробностей по строительству фрегата для ВМС Украины нет. Издание Defense News предполагает, что речь может идти о фрегате Type 31, которые находятся в Королевском флоте Британии.

[ + – ] Type 31 в дизайне Arrowhead Фото: Скриншот

Ресурс "Милитарный" считает, что британцы могут взяться за реанимацию украинского проекта корвета "Владимир Великий" (58250), который разрабатывают с 2005 года. В него можно внести коррективы, которые смогут его сделать фрегатом ближней морской зоны. Замминистра обороны Александр Миронюк, высказал надежду, что Лондон поможет достроить Украине с достройкой именно этого проекта.

[ + – ] Проект 58250 Фото: mil.in.ua

"По своей грузоподъемности и возможностям, корветы проекта 58250 ближе к кораблям, которые сейчас классифицируются как отдельный суб-класс многофункциональные фрегаты ближней морской зоны. Поэтому есть вариант внести соответствующие изменения во "Владимир Великий" и получить замену фрегата "Гетьман Сагайдачный", который эксплуатируется уже 27 лет", — заявил Миронюк для Defense Express.

Напомним, 21 июня в Одессе был подписан меморандум между Украиной и Британией. Он предусматривает передачу Украине кораблей, а также строительство новых.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Данией о строительстве кораблей для ВМС Украины.