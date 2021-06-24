Британська компанія забезпечить ВМС України "сучасним фрегатом"

У меморандумі, компанія із Сполученого королівства забезпечить моряків фрегатом. ЗМІ припускають, що є два варіанти, один із них — український проект 2005 року.

Британська оборонна корпорація Babcock International уклала меморандум із Міністерством оборони України, в якому вказується забезпечення України "сучасним фрегатом". Про це йдеться в заяві компанії.

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Меморандум був підписаний 21 червня в Одесі на борту корабля HMS Defender, коли Україна та Британія домовилися про військове співробітництво.

У рамках програми планується розширити можливості військово-морських платформ, їх поставки, а також передавання ракетного корабля швидкого нападу. Також планується вести роботу над відродженням українських верфей.

Однак подробиць з будівництва фрегата для ВМС України немає. Видання Defense News передбачає, що може йтися про фрегати Type 31, які знаходяться в Королівському флоті Британії.

[ + – ] Type 31 у дизайні Arrowhead Фото: Скриншот

Ресурс "Мілітарний" вважає, що британці можуть взятися за реанімацію українського проекту корвета "Володимир Великий" (58250), який розробляють з 2005 року. У нього можна внести корективи, які зможуть його зробити фрегатом ближньої морської зони. Заступник міністра оборони Олександр Миронюк, висловив надію, що Лондон допоможе добудувати Україні з добудовою саме цього проекту.

[ + – ] Проект 58250 Фото: mil.in.ua

"За своєю вантажопідйомністю і можливостям, корвети проекту 58250 ближчі до кораблів, які зараз класифікуються як окремий суб-клас багатофункціональні фрегати ближньої морської зони. Тому є варіант внести відповідні зміни у "Володимир Великий" та отримати заміну фрегата "Гетьман Сагайдачний", який експлуатується вже 27 років", — заявив Миронюк для Defense Express.

Нагадаємо, 21 червня в Одесі був підписаний меморандум між Україною і Британією. Він передбачає передавання Україні кораблів, а також будівництво нових.

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори з Данією про будівництво кораблів для ВМС України.