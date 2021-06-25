Депутаты разрешили снести исторический дом в центре Киева ради отеля (фото)

Национальный союз архитекторов считает, что здание изъяли из реестра памяток по ошибке, и пытается оспорить решение.

Исторический дом на улице Грушевского в центре Киева готовятся снести ради строительства отеля. Такое решение 24 июня приняли на заседании Киевского городского совета.

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88 депутатов проголосовали за передачу земельного участка в Печерском районе в аренду ООО "Грааль" для строительства и обслуживания нового офисно-гостинничного комплекса. Кроме того, Киевсовет решил продлить договор аренды участка на улице Крещатик, 5, рядом с отелем "Днепро", для тех же целей.

Сейчас практически на углу Крещатика и Европейской улицы по адресу Грушевского 4-Б расположен исторический дом — флигель Ивана Бонадурера. Здание построили еще до Октябрьской революции, поэтому оно является памятником ранней застройки Киева и улицы Грушевского в частности.

[ + – ] Вид сверху на исторический дом Бонадурера в центре Киева [ + – ] Фасад дома Бонадурера в центре Киева [ + – ] Фасад дома Бонадурера в центре Киева

В информационной справке Киевсовета отмечается, что дом частично разрушен и признан аварийным по результатам строительно-технической экспертизы, а потому подлежит сносу по условиям инвестиционного конкурса. Всех жильцов уже расселили и погасили финансовые обязательства перед собственниками. Здание не является памятником архитектуры и не содержит градостроительной ценности по оценке Украинского государственного института культурного наследия Министерства культуры.

[ + – ] Выдержка из справки Киевсовета об историческом доме на Грушевского Фото: Киевсовет

Ранее Национальный союз архитекторов Украины обратился к Киевсовету с просьбой пересмотреть решение по историческому зданию, которое спроектировали именитые столичные архитекторы Владимир Николаев и Стефан Рыкачов, а также создать рабочую группу для доработки проектов.

"Дом по формальным основаниям (несоблюдение процедуры) было изъято из Государственного реестра недвижимых памятников Украины. Однако его ценность в судебном порядке не оспаривалась, учетная документация на дом не отменена", — идет речь в сообщении на официальном сайте НСАУ.

В соцсетях ходили слухи о том, что за гостиницей "Днепр" может появиться небоскреб высоток 160 метров, однако в записке Киевсовета указан проект здания не выше 9 этажей. Первый этаж займут рестораны, а остальные — жилые помещения с возможностью обустроить отель.

В 2019 году в доме на Грушевского 4-Б произошел пожар. Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание на площади 400 метров.

Ранее писали, что в Киеве на Андреевском спуске обвалилась крыша исторического дома рядом "Театром на Подоле". В кровле появилась дыра, через которую вода будет заливать помещения после каждого дождя.