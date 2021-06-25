Депутати дозволили знести історичний будинок у центрі Києва заради готелю (фото)

Національна спілка архітекторів вважає, що будівлю вилучили з реєстру пам'яток помилково, і намагається оскаржити рішення.

Історичний будинок на вулиці Грушевського в центрі Києва готуються знести заради будівництва готелю. Таке рішення 24 червня ухвалили на засіданні Київської міської ради.

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88 депутатів проголосували за передачу земельної ділянки в Печерському районі в оренду ТОВ "Грааль" для будівництва та обслуговування нового офісно-готельного комплексу. Крім того, Київрада вирішила продовжити договір оренди ділянки на вулиці Хрещатик, 5, поруч з готелем "Дніпро", для тих же цілей.

Наразі практично на розі Хрещатика та Європейської вулиці за адресою Грушевського 4-Б розташований історичний будинок — флігель Івана Бонадурера. Будівлю звели ще до Жовтневої революції, тому вона є пам'яткою ранньої забудови Києва і вулиці Грушевського зокрема.

[ + – ] Вид згори на історичний будинок Бонадурера в центрі Києва [ + – ] Фасад будинку Бонадурера в центрі Києва [ + – ] Фасад будинку Бонадурера в центрі Києва

В інформаційній довідці Київради зазначається, що будинок частково зруйнований і визнаний аварійним за результатами будівельно-технічної експертизи, а тому підлягає знесенню за умовами інвестиційного конкурсу. Усіх мешканців уже розселили і погасили фінансові зобов'язання перед власниками. Будівля не є пам'яткою архітектури і не містить містобудівної цінності за оцінкою Українського державного інституту культурної спадщини Міністерства культури.

[ + – ] Витяг з довідки Київради про історичний будинок на Грушевського Фото: Киевсовет

Раніше Національна спілка архітекторів України звернулася до Київради з проханням переглянути рішення щодо історичної будівлі, яку спроектували імениті столичні архітектори Володимир Ніколаєв і Стефан Рикачев, а також створити робочу групу для доопрацювання проектів.

"Будинок з формальних підстав (недотримання процедури) було вилучено з Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Однак, його цінність у судовому порядку не оскаржувалася, облікова документація на будинок не скасована", — йдеться в повідомленні на офіційному сайті НСАУ.

У соцмережах ходили чутки про те, що за готелем "Дніпро" може з'явитися хмарочос заввишки 160 метрів, однак, у записці Київради вказано проект будівлі не вище 9 поверхів. Перший поверх займуть ресторани, а решту — житлові приміщення з можливістю облаштувати готель.

У 2019 році в будинку на Грушевського 4-Б сталася пожежа. Рятувальники ДСНС ліквідували загоряння на площі 400 метрів.

Раніше писали, що в Києві на Андріївському узвозі обвалився дах історичного будинку поруч з "Театром на Подолі". У покрівлі з'явилася діра, через яку вода буде заливати приміщення після кожного дощу.