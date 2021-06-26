Энергоблок Ровенской АЭС отключился из-за сильной грозы, накрывшей Западную Украину

Система дифференциальной защиты сработала неправильно, однако катастрофы удалось избежать. Теперь станция работает только на трех блоках.

Энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции (РАЭС) отключили из-за аварийной ситуации 25 июня. Подробности пресс-служба предприятия опубликовала на официальном сайте.

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Во время сильной грозы с молниями сработала аварийная система и в 19:39 отключила энергоблок "ВВЭР-1000" от сети через блочные выключатели с электрической защитой. Официальная причина — неправильное формирование резервной дифференциальной защиты оборудования.

"Предварительная оценка уровня нарушения по международной шкале оценки ядерных событий INES — "ниже шкалы / уровня 0". Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм", — отмечается в сообщении.

Состоянием на 20:39 на РАЭС работали три энергоблока с общей нагрузкой 1725 МВт, никаких замечаний относительно их работы у инженеров не было. На электростанции эксплуатируется четыре энергоблока: два с реакторами "ВВЭР-440" и два с реакторами "ВВЭР-1000" cумарною установленной мощностью — 2 млн 835 тыс. КВт.

Ровенская атомная электростанция производит около 19 млрд кВт/часов электроэнергии в год, что составляет 23% от производства атомными электростанциями или 12% от общего производства электроэнергии в Украине.

25-26 июня погода сильно ухудшилась, обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях. Шквальный ветер, грозы и дожди особенно навредили западным регионам. Как сообщила пресс-служба ГСЧС, в Ивано-Франковской области осадки размыли дорогу местного значения "Ильцы-Буркут", во Львовской области затопило 11 жилых домов, 23 приусадебных участка, повреждены 12 крыш, повалены деревья.

"Укрзализныця" сообщила, что в связи со сложными погодными условиями задерживаются 15 поездов, следующие через западные регионы. Дольше всего опоздают пассажиры рейса №4 Ужгород — Запорожье, который придет позже более, чем на 4 часа.

Ранее стало известно, что ближайшей зимой Украина впервые сможет обойтись без электричества из Беларуси и РФ. Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что для этого необходимо запустить все 15 энергоблоков на атомных электростанциях, но пока работают только 12.