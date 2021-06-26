Енергоблок Рівненської АЕС відключився через сильну грозу, що накрила Західну Україну

Система диференційного захисту спрацювала неправильно, однак катастрофи вдалося уникнути. Тепер станція працює тільки на трьох блоках.

Енергоблок №4 Рівненської атомної електростанції (РАЕС) відключили через аварійну ситуацію 25 червня. Подробиці прес-служба підприємства опублікувала на офіційному сайті.

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Під час сильної грози з блискавками спрацювала аварійна система і о 19:39 відключила енергоблок "ВВЕР-1000" від мережі через блокові вимикачі з електричним захистом. Офіційна причина — неправильне формування резервного диференційного захисту обладнання.

"Попередня оцінка рівня порушення за міжнародною шкалою оцінки ядерних подій INES — "нижче шкали/ рівня 0". Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався та знаходиться у межах діючих норм", — наголошується в повідомленні.

Станом на 20:39 на РАЕС працювали три енергоблоки із загальним навантаженням 1725 МВт, ніяких зауважень щодо їх роботи у інженерів не було. На електростанції експлуатується чотири енергоблоки: два з реакторами "ВВЕР-440" і два з реакторами "ВВЕР-1000" cумарною встановленою потужністю — 2 млн 835 тис. КВт.

Рівненська атомна електростанція виробляє близько 19 млрд кВт/годин електроенергії в рік, що становить 23% від виробництва атомними електростанціями або 12% від загального виробництва електроенергії в Україні.

25-26 червня погода сильно погіршилася, знеструмлені 811 населених пунктів у 9 областях. Шквальний вітер, грози і дощі особливо зашкодили західним регіонам. Як повідомила прес-служба ДСНС, в Івано-Франківській області опади розмили дорогу місцевого значення "Ільці-Буркут", у Львівській області затопило 11 житлових будинків, 23 присадибних ділянки, пошкоджені 12 дахів, повалено дерева.

"Укрзалізниця" повідомила, що в звʼязку зі складними погодними умовами затримуються 15 поїздів, які прямують через західні регіони. Найдовше запізняться пасажири рейсу №4 Ужгород — Запоріжжя, який прийде пізніше більш, ніж на 4 години.

Раніше стало відомо, що найближчої зими Україна вперше зможе обійтися без електрики з Білорусі та РФ. Глава "Енергоатому" Петро Котин заявив, що для цього необхідно запустити всі 15 енергоблоків на атомних електростанціях, але поки працюють тільки 12.