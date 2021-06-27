"Не добежал 200 метров": во Львове на полумарафоне скончался 23-летний бегун (фото)

Спортсмен неоднократно принимал участие в подобных состязаниях. А дежурившим медикам после реанимационных действий пришлось лишь констатировать смерть парня.

В воскресенье, 27 июня, на Львовском полумарафоне-2021 во время преодоления одной из дистанций скончался 23-летний бегун, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Медики, дежурившие на трассе проведения соревнований, констатировали смерть молодого бегуна.

"Большая беда на полумарафоне. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только констатировали смерть. Больше информации на брифинге в 12:00 Соболезнования родным и близким!", — сообщил Андрей Садовый в своем Facebook.

[ + – ] Смерть на марафоне Фото: Фото из Facebook-аккаунта Андрея Садового

По данным издания Zaxid.net, после смерти 23-летнего бегуна организаторы полумарафона объявили, что соревнования будут проходить по измененному маршруту. Медики, которые дежурили на трассе проведения соревнований, пытались реанимировать спортсмена.

"По предварительным данным, погибший бегун ни был любителем — он уже неоднократно участвовал в подобных соревнованиях в других городах. Во время сегодняшнего полумарафона на 21 км он показывал очень хороший результат и очевидно пытался установить рекорд, однако примерно в 200 м до финиша ему стало плохо", — говорится в сообщении.

Полицейские в комментарии Сегодня сообщили, что на месте трагедии работает следственно-оперативная группа, которая выясняет, могла ли жара стать причиной смерти 23-летнего бегуна.

"Медики констатировали смерть парня, которому около 23-24 лет. О нем известно, что он студент. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа, стала ли причиной смерти жара (по прогнозу синоптиков сегодня во Львове от 22 до 31 градуса тепла – ред.) или что-либо другое – все это сейчас выясняется", – подчеркнули правоохранители.

Ранее Фокус сообщал, что марафон в Китае закончился смертью 21 спортсмена. Бегуны скончались после того, как на них обрушился град, ледяной дождь и штормовой ветер. Среди погибших спортсменов — национальный рекордсмен Китая.

Также Фокус рассказывал, что выживший бегун рассказал детали смертельного марафона в Китае. Погода, по его словам, была плохой еще до старта соревнований. А из-за сильного ветра участники оставались без головных уборов.