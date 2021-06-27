"Не добіг 200 метрів": у Львові на напівмарафоні помер 23-річний бігун (фото)

Спортсмен неодноразово брав участь в подібних змаганнях. А медикам, що чергували, після реанімаційних дій довелося лише констатувати смерть хлопця.

У неділю, 27 червня, на Львівському напівмарафоні-2021 під час подолання однієї з дистанцій помер 23-річний бігун, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Медики, що чергували на трасі проведення змагань, констатували смерть молодого бігуна.

"Велика біда на напівмарафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики тільки констатували смерть. Більше інформації на брифінгу о 12:00 Співчуття рідним і близьким!", — повідомив Андрій Садовий у своєму Facebook.

[ + – ] Смерть на марафоні Фото: Фото из Facebook-аккаунта Андрея Садового

За даними видання Zaxid.net, після смерті 23-річного бігуна організатори напівмарафону оголосили, що змагання будуть проходити за зміненим маршрутом. Медики, які чергували на трасі проведення змагань, намагалися реанімувати спортсмена.

"За попередніми даними, загиблий бігун не був любителем — він вже неодноразово брав участь в подібних змаганнях в інших містах. Під час сьогоднішнього напівмарафону на 21 км він показував дуже хороший результат і очевидно намагався встановити рекорд, однак приблизно в 200 м до фінішу йому стало погано", — йдеться в повідомленні.

Поліцейські в коментарі Сегодня повідомили, що на місці трагедії працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує, чи могла спека стати причиною смерті 23-річного бігуна.

"Медики констатували смерть хлопця, якому близько 23-24 років. Про нього відомо, що він студент. На місці зараз працює слідчо-оперативна група, стала причиною смерті спека (за прогнозом синоптиків сьогодні у Львові від 22 до 31 градуса тепла — ред .) або що-небудь інше — все це зараз з'ясовується", — підкреслили правоохоронці.

Раніше Фокус повідомляв, що марафон в Китаї закінчився смертю 21 спортсмена. Бігуни померли після того, як на них обрушився град, крижаний дощ і штормовий вітер. Серед загиблих спортсменів — національний рекордсмен Китаю.

Також Фокус розповідав, що вижив бігун розповів деталі смертельного марафону в Китаї. Погода, за його словами, була поганою ще до старту змагань. А через сильний вітер учасники залишалися без головних уборів.